Высота снежного покрова в Москве превысила климатическую норму - РИА Новости, 11.01.2026
09:54 11.01.2026
Высота снежного покрова в Москве превысила климатическую норму
Высота снежного покрова в Москве превысила климатическую норму
москва, михаил леус, новый год, московская область (подмосковье), новая москва
Москва, Михаил Леус, Новый год, Московская область (Подмосковье), Новая Москва
Высота снежного покрова в Москве превысила климатическую норму

Высота сугробов в Москве превысила климатическую норму и достигла 39 сантиметров

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве превысила климатическую норму, высота сугробов достигла 39 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"После пятничных снегопадов, поднявших высоту снежного покрова в столичном регионе до максимальных отметок с начала нынешней зимы, за прошедшие сутки снег начал оседать и уплотняться, однако небольшие осадки, отмечавшиеся в течение субботы, смогли где-то удержать его высоту на прежнем уровне, а кое-где и немного повысить. Тем не менее высота сугробов повсеместно превышает климатическую норму и выше 30-сантиметровой отметки", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в Москве, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, высота снежного покрова утром составила 37 сантиметров - без изменений за стуки, при норме в 25 сантиметров. На других метеостанциях мегаполиса снега от 37 сантиметров на Балчуге - минус два сантиметра за сутки, до 39 сантиметров в Тушино, плюс один сантиметр за сутки. В Новой Москве снежный покров достигает 44 сантиметров - плюс один сантиметр за сутки.
"На территории Московской области снежный покров меняется от 30 сантиметров в Дмитрове и Наро-Фоминске - минус один сантиметр и плюс три сантиметра за сутки соответственно, до 50 сантиметра у снежного лидера региона - Черустей - минус сантиметр за сутки. Сегодня высота снежного покрова изменится мало, а в понедельник очередной южный циклон повысит ее на два - четыре сантиметра", - добавил синоптик.
