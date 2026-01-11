Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада в Москве

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Городские службы продолжают круглосуточно ликвидировать последствия мощного снегопада в Москве, Городские службы продолжают круглосуточно ликвидировать последствия мощного снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях.

"Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - уточняется в сообщении.

Более того, в течение всего светового дня будет проводиться очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.