Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада в Москве
Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 11.01.2026
Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада в Москве
Городские службы продолжают круглосуточно ликвидировать последствия мощного снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T09:30:00+03:00
2026-01-11T09:30:00+03:00
2026-01-11T09:30:00+03:00
москва
новый год
москва
Новости
москва, новый год
Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада в Москве
Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Городские службы продолжают круглосуточно ликвидировать последствия мощного снегопада в Москве, сообщается
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях.
"Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - уточняется в сообщении.
Более того, в течение всего светового дня будет проводиться очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"По прогнозам синоптиков, до среды, 14 января ожидается прирост еще до 12 сантиметров свежевыпавшего снега", - добавляется в сообщении.