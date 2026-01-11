Рейтинг@Mail.ru
09:30 11.01.2026
Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада в Москве
Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада в Москве
москва
новый год
москва
Новости
ru-RU
москва, новый год
Москва, Новый год
Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Техника коммунальных служб убирает снег на улице в Москве
Техника коммунальных служб убирает снег на улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Городские службы продолжают круглосуточно ликвидировать последствия мощного снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада", - говорится в сообщении.
Аэропорты обслужили минимум 1529 рейсов в Москве в субботу на фоне непогоды
Отмечается, что повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях.
"Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - уточняется в сообщении.
Более того, в течение всего светового дня будет проводиться очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"По прогнозам синоптиков, до среды, 14 января ожидается прирост еще до 12 сантиметров свежевыпавшего снега", - добавляется в сообщении.
В Петербурге ликвидируют последствия снегопада
