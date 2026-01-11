Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
09:20 11.01.2026 (обновлено: 09:21 11.01.2026)
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода, небольшой снег и до минус шести градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 11.01.2026
общество, москва, михаил леус, новый год
Общество, Москва, Михаил Леус, Новый год
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДевушка делает селфи на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
Девушка делает селфи на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус шести градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион останется на периферии заканчивающего свой жизненный путь, балканского циклона "Френсис". Он сохранит преимущественно облачную погоду, местами отметится небольшим снегом и удержит дневную температуру близкой к климатической норме. Температура воздуха в городе минус 4 - минус 6 градусов, по области минус 3 - минус 8 градусов", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ветер будет дуть восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
"В понедельник временами снег, ночью минус 7 - минус 7 градусов, днем минус 3 - минус 5 градусов", - добавил синоптик.
Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Москве непрерывно ликвидируют последствия мощного снегопада
Общество Москва Михаил Леус Новый год
 
 
