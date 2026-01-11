Рейтинг@Mail.ru
Кибермошенники за год похитили у жителей Камчатки полмиллиарда рублей - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/moshenniki-2067193960.html
Кибермошенники за год похитили у жителей Камчатки полмиллиарда рублей
Кибермошенники за год похитили у жителей Камчатки полмиллиарда рублей - РИА Новости, 11.01.2026
Кибермошенники за год похитили у жителей Камчатки полмиллиарда рублей
Дистанционные мошенники в 2025 году выманили у жителей Камчатского края более полумиллиарда рублей, зафиксировано более тысячи преступлений данной... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T07:06:00+03:00
2026-01-11T07:06:00+03:00
происшествия
камчатка
камчатский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_221ddbdc8f2ef6b25885c3edb89ab181.jpg
https://ria.ru/20260107/mvd-2066773729.html
камчатка
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a5dafcf2396c3308eb51aed3d7721ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, камчатский край
Происшествия, Камчатка, Камчатский край
Кибермошенники за год похитили у жителей Камчатки полмиллиарда рублей

Кибермошенники за год похитили у жителей Камчатки около 550 миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв – РИА Новости. Дистанционные мошенники в 2025 году выманили у жителей Камчатского края более полумиллиарда рублей, зафиксировано более тысячи преступлений данной направленности, сообщили в прокуратуре региона.
"В прошлом году правоохранителями региона зарегистрировано 1033 преступления в сфере телефонного мошенничества. Сумма ущерба, причиненного жителям полуострова, составила 548 миллионов рублей", — проинформировало надзорное ведомство в пресс-релизе.
По данным прокуратуры, жертвами злоумышленников становятся граждане всех возрастных категорий и социального статуса. При этом, как отмечают специалисты, наиболее распространенными схемами остаются звонки от "сотрудников правоохранительных органов" и "служб безопасности банков", а также предложения об "инвестировании" денежных средств на сомнительных платформах.
Оплата товаров в интернет-магазине - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
МВД рассказало, как мошенники выманивают деньги у россиян
7 января, 17:26
 
ПроисшествияКамчаткаКамчатский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала