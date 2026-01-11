https://ria.ru/20260111/moshenniki-2067193960.html
Кибермошенники за год похитили у жителей Камчатки полмиллиарда рублей
Кибермошенники за год похитили у жителей Камчатки полмиллиарда рублей
Кибермошенники за год похитили у жителей Камчатки около 550 миллионов рублей
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв – РИА Новости. Дистанционные мошенники в 2025 году выманили у жителей Камчатского края более полумиллиарда рублей, зафиксировано более тысячи преступлений данной направленности, сообщили в прокуратуре региона.
"В прошлом году правоохранителями региона зарегистрировано 1033 преступления в сфере телефонного мошенничества. Сумма ущерба, причиненного жителям полуострова, составила 548 миллионов рублей", — проинформировало надзорное ведомство в пресс-релизе.
По данным прокуратуры, жертвами злоумышленников становятся граждане всех возрастных категорий и социального статуса. При этом, как отмечают специалисты, наиболее распространенными схемами остаются звонки от "сотрудников правоохранительных органов" и "служб безопасности банков", а также предложения об "инвестировании" денежных средств на сомнительных платформах.