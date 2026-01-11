Рейтинг@Mail.ru
Реформа образования в Молдавии провалилась, заявил экс-министр Попович - РИА Новости, 11.01.2026
19:27 11.01.2026
Реформа образования в Молдавии провалилась, заявил экс-министр Попович
Реформа образования в Молдавии провалилась, заявил экс-министр Попович

Экс-министр Попович: реформа высшего образования в Молдавии провалилась

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Реформа образования в Молдавии провалилась, университеты республики теряют позиции в европейском рейтинге, заявил бывший министр образования республики Корнелиу Попович.
По словам Поповича, согласно рейтингу Global Web Rankings for Universities (Webometrics) за январь 2026 года, самый высокоранжированный вуз Молдавии (Технический университет) занимает лишь 1268-е место в Европе.
Историю в Молдавии превратили в инструмент, заявила экс-министр образования
12 июня 2025, 21:56
Историю в Молдавии превратили в инструмент, заявила экс-министр образования
12 июня 2025, 21:56
«
"Четыре года назад, до начала так называемой "реформы" высшего образования, лучший университет Молдовы занимал 1133-е место на континенте (падение на 135 позиций). Регресс очевиден", - написал Попович на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, в настоящее время самый высокоранжированный молдавский университет в рейтинге уступает 30 университетам из Румынии, включая пять учреждений, расположенных в непосредственной близости от республики.
"Хотя реформа была начата с заявленной целью модернизации университетского образования, она превратилась в бессвязную цепь экспериментов, импровизаций и неудач. Вместо реального прогресса мы стали свидетелями механического заимствования зарубежных моделей, сомнительных "оптимизаций", ликвидации учреждений и увольнений, что заметно отразилось на международных рейтингах", - пояснил Попович.
В 2023 году правительство провело процедуру оптимизации высших учебных заведений, в результате которой было значительно сокращено количество университетов в Молдавии. Большая часть учебных учреждений прошла через процедуру слияния. Правительство в конце декабря 2023 года также одобрило проект присоединения университета физической культуры и спорта к Молдавскому государственному университету. На данный момент активно ведется дискуссия о присоединении Кагульского университета к Техническому университету Молдовы, многие эксперты выступили с критикой. Попович в частности заявил, что решение о ликвидации Кагульского университета не имеет ничего общего с реформой, это злоупотребление властью. Он отметил, что это будет восьмой государственный университет, закрытый за последние пять лет, причем все такие решения принимались "исключительно административно и политически, без прозрачного процесса".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Приднестровье призвало Молдавию устранить дискриминацию студентов из ПМР
9 декабря 2025, 19:21
9 декабря 2025, 19:21
 
В миреМолдавияЕвропаРоссияРумыния
 
 
