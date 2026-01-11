Реформа образования в Молдавии провалилась, заявил экс-министр Попович

"Четыре года назад, до начала так называемой "реформы" высшего образования, лучший университет Молдовы занимал 1133-е место на континенте (падение на 135 позиций). Регресс очевиден", - написал Попович на своей странице в соцсети Facebook*.

В 2023 году правительство провело процедуру оптимизации высших учебных заведений, в результате которой было значительно сокращено количество университетов в Молдавии. Большая часть учебных учреждений прошла через процедуру слияния. Правительство в конце декабря 2023 года также одобрило проект присоединения университета физической культуры и спорта к Молдавскому государственному университету. На данный момент активно ведется дискуссия о присоединении Кагульского университета к Техническому университету Молдовы, многие эксперты выступили с критикой. Попович в частности заявил, что решение о ликвидации Кагульского университета не имеет ничего общего с реформой, это злоупотребление властью. Он отметил, что это будет восьмой государственный университет, закрытый за последние пять лет, причем все такие решения принимались "исключительно административно и политически, без прозрачного процесса".