В Молдавии назвали причину снижения валютных резервов

КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Сокращение за год валютных резервов Молдавии на 143 миллиона евро произошло в результате неполучения последнего транша от МВФ, Сокращение за год валютных резервов Молдавии на 143 миллиона евро произошло в результате неполучения последнего транша от МВФ, считает экономист, бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.

Ранее экс-премьер Молдавии Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование республики, страна не получила последнего транша в размере около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истек в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле говорит о серьезной потере доверия и является доказательством краха стратегии "управления в долг".

"За год валютные резервы сократились с 5,247 миллиарда евро в декабре 2024 года до 5,104 миллиарда в декабре 2025 года. Основными факторами снижения явилось обесценение евро (на 110 миллионов евро), увеличение расходов по обслуживанию внешнего долга (на 70 миллионов евро), тогда как объем полученных кредитов и грантов (по данным Нацбанка) снизился на 80 миллионов евро. При таком раскладе очевидно, что сокращение валютных резервов произошло в результате неполучения последнего транша от МВФ в размере 170 миллионов долларов США", - написал в своем Telegram-канале Головатюк

По мнению экономиста, интересны изменения валютной структуры резервов. Он напомнил, что в 2025 году Нацбанк сделал евро базовой валютой и для расчета официального курса молдавского лея, а также спроса и предложения валюты, и для учета официальных валютных резервов, а также объема сделок на наличном рынке.

"Кроме этого, учитывая преобладание евро в поступлениях валюты из-за рубежа, в объемах наличного рынка и внешнеторговых операциях, Нацбанк счел необоснованным доминирующую позицию доллара США в валютных резервах. В результате, при общем снижении резервов, последние, номинированные в евро, увеличились за год более чем на 600 миллионов евро. Если в декабре 2024 года доля евро составляла 42% всех валютных резервов, то в декабре 2025 года она выросла до 55%, а доля доллара США снизилась, соответственно, с 56% до 43%", - подчеркнул эксперт.

В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов.