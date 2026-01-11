Минцифры проработает подключение к интернету сел, где живут коренные народы

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Минцифры проработает подключение к интернету сел и деревень, где проживают и ведут хозяйственную деятельность коренные малочисленные народы Севера, следует из распоряжение правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Наименование мероприятия: подключение населенных пунктов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера к сети "Интернет", - сказано в документе.
Это входит план по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на период до 2036 года. Министерство должно проводить такую работу ежегодно в период 2026-2028 годов.
Финансирование будет производиться за счет федерального бюджета. Целью мероприятия является повышение качества связи и обеспечение высокоскоростного доступа в интернет в таких населенных пунктах - в первую очередь, на объектах социальной инфраструктуры.
В России утвердили концепцию развития коренных народов
11 мая 2025, 10:10