Минцифры проработает подключение к интернету сел, где живут коренные народы - РИА Новости, 11.01.2026
11:05 11.01.2026
Минцифры проработает подключение к интернету сел, где живут коренные народы
Минцифры проработает подключение к интернету сел, где живут коренные народы
общество, север, дальний восток
Общество, Север, Дальний Восток
Минцифры проработает подключение к интернету сел, где живут коренные народы

Минцифры проработает подключение к интернету сел коренных народов Севера

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Минцифры проработает подключение к интернету сел и деревень, где проживают и ведут хозяйственную деятельность коренные малочисленные народы Севера, следует из распоряжение правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Наименование мероприятия: подключение населенных пунктов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера к сети "Интернет", - сказано в документе.
Это входит план по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на период до 2036 года. Министерство должно проводить такую работу ежегодно в период 2026-2028 годов.
Финансирование будет производиться за счет федерального бюджета. Целью мероприятия является повышение качества связи и обеспечение высокоскоростного доступа в интернет в таких населенных пунктах - в первую очередь, на объектах социальной инфраструктуры.
Представители народности эвенков - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В России утвердили концепцию развития коренных народов
11 мая 2025, 10:10
 
ОбществоСеверДальний Восток
 
 
