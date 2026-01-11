Минпромторг обсуждает дополнительный механизм поддержки фармотрасли

"Прорабатываем и новый механизм для фармотрасли. Он предусматривает компенсацию расходов, связанных с проведением последней фазы клинических исследований оригинальных лекарственных препаратов", - сказал министр.

Он добавил, что приоритет при такой поддержке будет предоставлен тем фармкомпаниям, которые разработали и произвели действительно новую молекулу. То есть лекарственный препарат с принципиально новым механизмом действия, который сможет задать новые стандарты терапии и обладать уникальным эффектом при лечении.