Минпромторг обсуждает дополнительный механизм поддержки фармотрасли
Минпромторг РФ прорабатывает компенсацию расходов фармацевтическим компаниям по проведению последней фазы клинических исследований оригинальных лекарств,... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T16:09:00+03:00
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
РИА Новости: фармотрасли компенсируют расходы за последнюю фазу исследований