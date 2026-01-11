Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг обсуждает дополнительный механизм поддержки фармотрасли - РИА Новости, 11.01.2026
16:09 11.01.2026
Минпромторг обсуждает дополнительный механизм поддержки фармотрасли
2026
россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг обсуждает дополнительный механизм поддержки фармотрасли

РИА Новости: фармотрасли компенсируют расходы за последнюю фазу исследований

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФармацевтический завод
Фармацевтический завод. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Минпромторг РФ прорабатывает компенсацию расходов фармацевтическим компаниям по проведению последней фазы клинических исследований оригинальных лекарств, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Прорабатываем и новый механизм для фармотрасли. Он предусматривает компенсацию расходов, связанных с проведением последней фазы клинических исследований оригинальных лекарственных препаратов", - сказал министр.
Он добавил, что приоритет при такой поддержке будет предоставлен тем фармкомпаниям, которые разработали и произвели действительно новую молекулу. То есть лекарственный препарат с принципиально новым механизмом действия, который сможет задать новые стандарты терапии и обладать уникальным эффектом при лечении.
