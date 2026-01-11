"Миннесота" Капризова уступила в матче НХЛ

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" в овертайме проиграла "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Миннесота", набрав 61 очко, идет на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Айлендерс" с 55 баллами располагается на второй строчке в Столичном дивизионе.