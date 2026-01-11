"Миннесота" Капризова уступила в матче НХЛ

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" в овертайме проиграла "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой гостей со счетом 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 1:0). У "Миннесоты" отличились Бен Джонс (3-я минута), Мэттью Болди (16) и российский нападающий Кирилл Капризов (29). В составе "Айлендерс" дубль оформил Симон Хольмстрем (22, 62), также шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (5) и Кейси Сизикас (62).
Капризов отметился 25-м голом в текущем сезоне НХЛ. Он стал первым россиянином, достигшим данной отметки в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата. Всего в активе 28-летнего форварда 52 очка (25 голов + 27 передач) в 46 играх лиги. Среди россиян Капризов занимает второе место в списке бомбардиров сезона, уступая нападающему "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никите Кучерову (65; 22+43). Также Капризов вышел на чистое второе место по количеству набранных очков в истории "Миннесоты". На счету нападающего 438 (210 + 228) очков в 365 матчах. Россиянин обошел словака Мариана Габорика (437 очков). Лидирует по этому показателю Микко Койву (709).
Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин отразил 33 броска и был признан второй звездой встречи.
"Миннесота", набрав 61 очко, идет на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Айлендерс" с 55 баллами располагается на второй строчке в Столичном дивизионе.
Результаты других матчей дня:
- "Монреаль Канадиенс" - "Детройт Ред Уингз" - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2);
- "Оттава Сенаторз" - "Флорида Пантерз" - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1);
- "Торонто Мейпл Лифс" - "Ванкувер Кэнакс" - 5:0 (3:0, 1:0, 1:0);
- "Нэшвилл Предаторз" - "Чикаго Блэкхокс" - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2).
