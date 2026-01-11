Рейтинг@Mail.ru
"Миннесота" Капризова уступила в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:28 11.01.2026 (обновлено: 09:36 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/minnesota-2067200081.html
"Миннесота" Капризова уступила в матче НХЛ
"Миннесота" Капризова уступила в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
"Миннесота" Капризова уступила в матче НХЛ
"Миннесота Уайлд" в овертайме проиграла "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T09:28:00+03:00
2026-01-11T09:36:00+03:00
хоккей
спорт
кирилл капризов
мэттью болди
симон хольмстрем
нью-йорк айлендерс
миннесота уайлд
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830129858_21:0:930:511_1920x0_80_0_0_d8688ccf6d08aa19a372440a064ef09c.jpg
https://ria.ru/20260111/dubl-2067196752.html
https://ria.ru/20260110/butsaev-2067139923.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830129858_165:0:1128:722_1920x0_80_0_0_4d3355b7930f9c9fa47a46e6e6c30b51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кирилл капризов, мэттью болди, симон хольмстрем, нью-йорк айлендерс, миннесота уайлд, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Кирилл Капризов, Мэттью Болди, Симон Хольмстрем, Нью-Йорк Айлендерс, Миннесота Уайлд, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Миннесота" Капризова уступила в матче НХЛ

"Миннесота" в овертайме проиграла "Айлендерс" в матче НХЛ

© Фото : nhl.comХоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : nhl.com
Хоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" в овертайме проиграла "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой гостей со счетом 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 1:0). У "Миннесоты" отличились Бен Джонс (3-я минута), Мэттью Болди (16) и российский нападающий Кирилл Капризов (29). В составе "Айлендерс" дубль оформил Симон Хольмстрем (22, 62), также шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (5) и Кейси Сизикас (62).
Нападающий Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Тампа" разгромила "Филадельфию" в матче НХЛ
Вчера, 08:47
Капризов отметился 25-м голом в текущем сезоне НХЛ. Он стал первым россиянином, достигшим данной отметки в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата. Всего в активе 28-летнего форварда 52 очка (25 голов + 27 передач) в 46 играх лиги. Среди россиян Капризов занимает второе место в списке бомбардиров сезона, уступая нападающему "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никите Кучерову (65; 22+43). Также Капризов вышел на чистое второе место по количеству набранных очков в истории "Миннесоты". На счету нападающего 438 (210 + 228) очков в 365 матчах. Россиянин обошел словака Мариана Габорика (437 очков). Лидирует по этому показателю Микко Койву (709).
Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин отразил 33 броска и был признан второй звездой встречи.
"Миннесота", набрав 61 очко, идет на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Айлендерс" с 55 баллами располагается на второй строчке в Столичном дивизионе.

Результаты других матчей дня:

Национальная хоккейная лига (НХЛ)
11 января 2026 • начало в 04:00
Закончен в OT
Миннесота
3 : 4
Айлендерс
02:51 • Бен Джонс
(Брок Фабер, Квин Хьюс)
15:25 • Мэттью Болди
(Квин Хьюс, Матс Цуккарелло)
28:26 • Кирилл Капризов
(Дэймон Хант, Квин Хьюс)
04:18 • Жан-Габриэль Пажо
21:29 • Симон Хольмстрем
(Энтони Деанджелло)
39:34 • Кейси Цизикас
(Симон Хольмстрем)
61:34 • Симон Хольмстрем
(Энтони Деанджелло, Джонатан Друэн)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Олимпийский чемпион рассказал о новых задачах Овечкина
10 января, 17:12
 
ХоккейСпортКирилл КапризовМэттью БолдиСимон ХольмстремНью-Йорк АйлендерсМиннесота УайлдНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Лион
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Наполи
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брайтон
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Вольфсбург
    8
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нант
    Ницца
    1
    2
  • Теннис
    12.01 11:00
    Д. Касаткина
    М. Саккари
  • Хоккей
    12.01 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Хоккей
    12.01 18:00
    Лада
    СКА
  • Хоккей
    12.01 19:30
    Динамо Москва
    Торпедо НН
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ювентус
    Кремонезе
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ливерпуль
    Барнсли
  • Футбол
    12.01 23:10
    ПСЖ
    ФК Париж
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала