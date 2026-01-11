МИД призвал международные структуры отреагировать на преступную атаку Киева

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия надеется на беспристрастную оценку атаки Украины по Воронежской области и другим регионам РФ от профильных международных структур, чье молчание на фоне этого означает пособничество деяниям Киева, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Надеемся, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку преступным деяниям украинских неонацистов. Молчание в ответ на разнузданное варварство киевского режима делает их пособниками его кровавых деяний", - говорится в опубликованном министерством комментарии о случившемся.
Захарова указала, что в субботу атаке украинских БПЛА подверглись Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области России. Как отмечает она со ссылкой на данные Минобороны России, всего было выпущено 33 беспилотника, основной удар пришелся на жилые кварталы Воронежа. Одна горожанка после атаки скончалась в реанимации, еще минимум три человека пострадали.