13:44 11.01.2026 (обновлено: 15:37 11.01.2026)
Захарова отреагировала на слова британского министра о Путине
в мире
россия
киев
джон хили
мария захарова
владимир путин
в мире, россия, киев, джон хили, мария захарова, владимир путин
В мире, Россия, Киев, Джон Хили, Мария Захарова, Владимир Путин
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Слова министра обороны Британии Джона Хили о желании похитить президента России Владимира Путина — это извращенные влажные фантазии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщила ранее газета Telegraph, во время визита в Киев Джон Хили заявил, что похитил бы президента России, если бы была такая возможность.
"Влажные фантазии британских извращенцев", — сказала Захарова, комментируя ТВЦ эти слова Хили.
В миреРоссияКиевДжон ХилиМария ЗахароваВладимир Путин
 
 
