Глава ЕК лично подпишет спорное соглашение с Меркосур
Глава ЕК лично подпишет спорное соглашение с Меркосур - РИА Новости, 11.01.2026
Глава ЕК лично подпишет спорное соглашение с Меркосур
Глава Еврокомиссии Урусула фон дер Ляйен, не дожидаясь одобрения Европарламента, намерена уже 17 января в Парагвае лично принять участие в подписании спорного... РИА Новости, 11.01.2026
Глава ЕК лично подпишет спорное соглашение с Меркосур
Глава ЕК лично подпишет 17 января с Парагвае спорное соглашение с Меркосур