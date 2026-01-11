Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК лично подпишет спорное соглашение с Меркосур - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 11.01.2026 (обновлено: 22:13 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/merkosur-2067274939.html
Глава ЕК лично подпишет спорное соглашение с Меркосур
Глава ЕК лично подпишет спорное соглашение с Меркосур - РИА Новости, 11.01.2026
Глава ЕК лично подпишет спорное соглашение с Меркосур
Глава Еврокомиссии Урусула фон дер Ляйен, не дожидаясь одобрения Европарламента, намерена уже 17 января в Парагвае лично принять участие в подписании спорного... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T22:03:00+03:00
2026-01-11T22:13:00+03:00
парагвай
еврокомиссия
меркосур
в мире
аргентина
бразилия
европарламент
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
https://ria.ru/20251224/es-2064122733.html
парагвай
аргентина
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
парагвай, еврокомиссия, меркосур, в мире, аргентина, бразилия, европарламент, евросоюз
Парагвай, Еврокомиссия, Меркосур, В мире, Аргентина, Бразилия, Европарламент, Евросоюз
Глава ЕК лично подпишет спорное соглашение с Меркосур

Глава ЕК лично подпишет 17 января с Парагвае спорное соглашение с Меркосур

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урусула фон дер Ляйен, не дожидаясь одобрения Европарламента, намерена уже 17 января в Парагвае лично принять участие в подписании спорного соглашения о свободной торговле со странами Меркосур (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник.
«
"Я могу подтвердить, что подписание состоится в Парагвае 17 января с личным участием главы Еврокомиссии", - сообщил собеседник агентства.
Ранее страны ЕС, несмотря на протесты фермеров, утвердили предложение ЕК по соглашению с Меркосур. По процедуре текст соглашения еще должен согласовать Европарламент, однако фон дер Ляйен решила не ждать исполнения этой формальности.
Полицейские во время беспорядков в Брюсселе во время проведения саммита ЕС - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Они нас разорят". В ЕС началась паника
24 декабря 2025, 08:00
 
ПарагвайЕврокомиссияМеркосурВ миреАргентинаБразилияЕвропарламентЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала