"Манчестер Юнайтед" сенсационно вылетел из Кубка Англии

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" дома уступил "Брайтону" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча прошла в Манчестере и завершилась победой гостей со счетом 2:1. У победителей мячи забили Браян Груда (12-я минута) и воспитанник "Манчестер Юнайтед" Дэнни Уэлбек (64). У проигравших отличился Беньямин Шешко (85).
11 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
85’ • Беньямин Шешко
12’ • Браян Груда
64’ • Дэнни Уэлбек
(Браян Груда)
На 89-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален 18-летний полузащитник "Манчестер Юнайтед" Шей Лейси.
"Манчестер Юнайтед" провел второй матч под руководством Даррена Флетчера. В первом манкунианцы в чемпионате Англии сыграли вничью с "Бернли", занимающим предпоследнее место в таблице.
Следующий соперник "Брайтона" определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 12 января. "МЮ" (32 очка) занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Брайтон" (29) располагается на 11-й позиции.
В другом матче "Вест Хэм" по итогам дополнительного времени дома обыграл выступающий во втором по силе английском дивизионе "Куинз Парк Рейнджерс" со счетом 2:1.