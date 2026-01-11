Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Юнайтед" сенсационно вылетел из Кубка Англии
Футбол
 
21:31 11.01.2026
"Манчестер Юнайтед" сенсационно вылетел из Кубка Англии
"Манчестер Юнайтед" сенсационно вылетел из Кубка Англии
"Манчестер Юнайтед" дома уступил "Брайтону" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
спорт, дэнни уэлбек, беньямин шешко, даррен флетчер, манчестер юнайтед, брайтон энд хоув альбион, кубок англии
Футбол, Спорт, Дэнни Уэлбек, Беньямин Шешко, Даррен Флетчер, Манчестер Юнайтед, Брайтон энд Хоув Альбион, Кубок Англии
"Манчестер Юнайтед" сенсационно вылетел из Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" вылетел из Кубка Англии от "Брайтона"

© Getty Images / Richard Sellers/AllstarГарри Магуайер
Гарри Магуайер - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Getty Images / Richard Sellers/Allstar
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" дома уступил "Брайтону" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча прошла в Манчестере и завершилась победой гостей со счетом 2:1. У победителей мячи забили Браян Груда (12-я минута) и воспитанник "Манчестер Юнайтед" Дэнни Уэлбек (64). У проигравших отличился Беньямин Шешко (85).
Кубок Англии
11 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Брайтон
85‎’‎ • Беньямин Шешко
(Бруну Фернандеш)
12‎’‎ • Браян Груда
64‎’‎ • Дэнни Уэлбек
(Браян Груда)
На 89-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален 18-летний полузащитник "Манчестер Юнайтед" Шей Лейси.
"Манчестер Юнайтед" провел второй матч под руководством Даррена Флетчера. В первом манкунианцы в чемпионате Англии сыграли вничью с "Бернли", занимающим предпоследнее место в таблице.
Следующий соперник "Брайтона" определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 12 января. "МЮ" (32 очка) занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Брайтон" (29) располагается на 11-й позиции.
В другом матче "Вест Хэм" по итогам дополнительного времени дома обыграл выступающий во втором по силе английском дивизионе "Куинз Парк Рейнджерс" со счетом 2:1.
"МЮ" рассматривает возвращение легенды на пост главного тренера, пишут СМИ
6 января, 23:07
 
Футбол Дэнни Уэлбек Беньямин Шешко Даррен Флетчер Манчестер Юнайтед Брайтон энд Хоув Альбион Кубок Англии
 
