Симоньян отметила подвиг жены Мадуро

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес, которая приняла решение последовать за мужем в американскую тюрьму, совершила подвиг "покруче подвига декабристских жен", считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"По поводу супруги Мадуро. Я хочу выразить ей восхищение ее поступком... Американская тюрьма - это покруче, чем николаевская Сибирь, так что тот подвиг, который совершила супруга Мадуро, это покруче подвига декабристских жен", - сказала Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро
Вчера, 00:44