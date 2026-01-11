Симоньян отметила подвиг жены Мадуро

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес, которая приняла решение последовать за мужем в американскую тюрьму, совершила подвиг "покруче подвига декабристских жен", считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.