Рейтинг@Mail.ru
Симоньян отметила подвиг жены Мадуро - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:36 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/maduro-2067281598.html
Симоньян отметила подвиг жены Мадуро
Симоньян отметила подвиг жены Мадуро - РИА Новости, 11.01.2026
Симоньян отметила подвиг жены Мадуро
Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес, которая приняла решение последовать за мужем в американскую тюрьму, совершила подвиг "покруче подвига РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T23:36:00+03:00
2026-01-11T23:36:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
маргарита симоньян
николас мадуро
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031391698_0:578:2048:1730_1920x0_80_0_0_b3c3da04fc255625935111ee241c7b0c.jpg
https://ria.ru/20260108/maduro-2066828624.html
https://ria.ru/20260111/maduro-2067181958.html
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031391698_0:450:2048:1986_1920x0_80_0_0_f95867f01d42ddb50b68e6b28794ee99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), маргарита симоньян, николас мадуро, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Маргарита Симоньян, Николас Мадуро, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
Симоньян отметила подвиг жены Мадуро

Симоньян отметила подвиг жены Мадуро, последовавшей за мужем в тюрьму

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес, которая приняла решение последовать за мужем в американскую тюрьму, совершила подвиг "покруче подвига декабристских жен", считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"По поводу супруги Мадуро. Я хочу выразить ей восхищение ее поступком... Американская тюрьма - это покруче, чем николаевская Сибирь, так что тот подвиг, который совершила супруга Мадуро, это покруче подвига декабристских жен", - сказала Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Мадуро и его жена были ранены при похищении, заявил глава МВД Венесуэлы
8 января, 04:57
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро
Вчера, 00:44
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Маргарита СимоньянНиколас МадуроСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала