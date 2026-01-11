Сын Мадуро рассказал о самочувствии родителей в тюрьме

КАРАКАС, 11 янв - РИА Новости. Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро сообщил, что у Мадуро и его супруги все хорошо, они "бойцы", сообщил гостелеканал VTV.
"Президент Мадуро передает послание из США: "У нас все хорошо, мы бойцы". Депутат Николас Мадуро Герра передал послание от президента Венесуэлы Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес после общения с ними через их юридическую команду", - уточняет СМИ.
Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро
Вчера, 00:44
"Адвокаты сказали нам, что он силен. Он сказал нам не грустить", - приводит телеканал слова депутата.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание СБ ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Родригес 5 января официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.