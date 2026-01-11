Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал о проблемах с ПВО во время захвата Мадуро
02:43 11.01.2026 (обновлено: 07:40 11.01.2026)
Посол рассказал о проблемах с ПВО во время захвата Мадуро
Во время операции США по захвату президента Николаса Мадуро в Венесуэле наблюдались перебои со связью, об этом рассказал в эфире программы "Соловьев.LIVE" посол РИА Новости, 11.01.2026
Мелик-Багдасаров: во время захвата США Мадуро возникли перебои со связью

Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Во время операции США по захвату президента Николаса Мадуро в Венесуэле наблюдались перебои со связью, об этом рассказал в эфире программы "Соловьев.LIVE" посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"Что касается <...> ПВО: для того, чтобы им грамотно управлять, нужна грамотная связь. Вот на этом этапе были серьезные проблемы", — сказал дипломат.
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Ураганный огонь": посол России раскрыл подробности захвата Мадуро
02:12
По словам Мелика-Багдасарова, из-за сложившейся ситуации оборудование оказалось отрезанным от центра принятия решений.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро
00:44
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Уже 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Фигурки, подаренные президентом Венесуэлы Николасом Мадуро - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Симоньян показала фигурку Мадуро в образе супергероя
9 января, 18:33
 
