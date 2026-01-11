Хватило одного зеленого берета. Как США победили СССР в Прибалтике

Противотанковые ежи на подходах к зданию парламента в Вильнюсе, январь 1991 года

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Тридцать пять лет назад в Вильнюсе произошли события, о которых спорят до сих пор. Митинги, столкновения с силовиками, сакральные жертвы и таинственные снайперы — такая схема госпереворота сегодня никого не удивит. Но на закате СССР подобное было внове, и именно так наносили последние удары по стране. Что скрывают нынешние власти Литвы — в материале РИА Новости.

Плоды перестройки

В Каунасской тюрьме уже восьмой год отбывает наказание политик и дипломат Альгирдас Палецкис. Официально он получил срок за "шпионаж в пользу России". На самом деле — из-за того, что он говорит по поводу произошедшего 11-13 января 1991-го.

Палецкис уверен: у телебашни в Вильнюсе люди погибли не "под гусеницами советских танков", как образно выражаются власти, а от выстрелов литовских снайперов.

"Выясняется, что свои стреляли в своих", — подчеркивал он.

Обстановка в столице Литвы в те дни была накалена до предела. Военная техника и вооруженные солдаты лишь подогревали настрой скандирующих националистические лозунги вильнюсцев. Бросались на советских бойцов с кулаками, а те зачастую ничем не могли ответить.

Сегодня ложь о действиях подразделений ВДВ и спецназа "Альфа" — один из краеугольных камней официальной историографии литовского движения к независимости.

Годом ранее, в марте 1990-го, Верховный Совет Литовской ССР провозгласил независимость. Вместо советской конституции ввели в действие основной закон 1938 года. Власть оказалась в руках возникшего на волне перестройки антикоммунистического движения "Союдис" и его лидера Витаутаса Ландсбергиса.

Работа госорганов союзного подчинения саботировалась. На границах выставили блокпосты. В ответ президент СССР Михаил Горбачев ввел энергетическое эмбарго, потребовав от республиканского парламента мораторий на Акт независимости. Об этом договорились в июне, но к концу года диалог Вильнюса и Москвы зашел в тупик.

Всеобщая безответственность

В декабре Литва вновь провозгласила независимость. Правительство приступило к рыночным реформам, продукты тут же подорожали более чем в три раза. Просоветски настроенные граждане вышли на митинги, что заставило Ландсбергиса понервничать. Восьмого января на сессии Верховного Совета СССР председатель палаты национальностей Рафик Нишанов "выразил обеспокоенность" ситуацией, сообщив, что в парламент приходят "многочисленные телеграммы жителей Литвы с призывом к союзному руководству навести в республике порядок".

В тот же день туда перебросили части 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и другие армейские подразделения. В Вильнюс также прибыла группа спецназа "Альфа". Одиннадцатого января член ЦК Компартии Литвы Юозас Ермалавичюс объявил о создании комитета национального спасения как единственного легитимного республиканского органа власти.

Перед советской армией стояла задача занять важнейшие объекты. В течение суток под контроль взяли Дом печати, телевизионный центр, штаб-квартиру Департамента охраны республики, а также общественные здания в Алитусе и Шяуляе.

Ландсбергис призвал население выйти на улицы. Подчиняться комитету национального спасения отказались. МИД Литвы направил в Москву ноту протеста в связи с "оккупационными действиями".

В ночь на 13 января 76-я дивизия и группа "Альфа" выдвинулись в центр Вильнюса. Одна из колонн направилась к телецентру, который уже окружили тысячи литовских активистов и вооруженных сотрудников службы безопасности.

Несмотря на сопротивление протестующих, спецназ захватил телебашню. Утром мировые СМИ сообщали о "кровавой расправе советских военных над мирными литовцами". Горбачев испугался. Москва оперативно наладила контакт с Ландсбергисом, фактически признав независимость Литвы.

Никто из высшего руководства Советского Союза, включая президента, не взял на себя ответственность за приказы военным.

Американский след

При штурме телебашни погибли четырнадцать человек. Один из них — лейтенант "Альфы" Виктор Шатских. В Литве бездоказательно утверждают, что офицера убили сослуживцы за отказ стрелять в безоружных. Впрочем, как показало расследование, смерть Шатских и литовцев — дело одних и тех же рук. Только военные к этому не имеют никакого отношения.

В информационной записке генпрокурора СССР Николая Трубина, направленной в Верховный Совет, говорилось о множественных доказательствах того, что "большинство у здания телецентра в действительности погибло не от выстрелов военнослужащих и наезда танков, а от выстрелов самих боевиков, наезда легковых автомашин и других причин, в том числе вообще не связанных с происшедшими событиями".

То, что столкновения в Вильнюсе были срежиссированной постановкой с реальными жертвами, стали признавать уже годы спустя. В апреле 2000-го литовский еженедельник "Обзор" опубликовал интервью с бывшим министром обороны, членом "Саюдиса" Аудрюсом Буткявичусом. Националист не скрывал, что вместе с Ландсбергисом устраивал провокации, сознательно увеличивая число жертв среди гражданских.

В конце 1980-х Буткявичус сотрудничал с идеологом "цветных революций" Джином Шарпом. Поэтому наверняка знал, что делал, когда приказывал разместить на крышах соседних домов снайперов "Саюдиса".

Согласно справке начальника бюро судебно-медицинской экспертизы Литвы, "шесть потерпевших были убиты в результате одного-семи выстрелов в каждого с разных точек, в том числе при выстрелах сверху и в спину, то есть не военнослужащими при непосредственном столкновении с ними лицом к лицу, а боевиками во время их стрельбы из здания телецентра и с крыш ближайших домов".

К слову, кроме Шарпа, к перевороту приложил руку еще один американец, зеленый берет, капитан Сил специальных операций армии США Эндрю Эйва. По данным КГБ, он еще за год до этого прибыл в Литву — чтобы организовать трехнедельные курсы рейнджеров для повстанческой войны и диверсий.

В январе 1991-го в здании республиканского Верховного Совета Эйва готовил коктейли Молотова и собирал оружие для протестующих, готовых сражаться с советскими войсками. Встречался и с Ландсбергисом. Считается, что военный действовал по собственной инициативе, так как это противоречило позиции администрации Джорджа Буша о сотрудничестве с Горбачевым, несмотря на конфликт в Прибалтике.

На подобные факты и указывал Палецкис. И многие в Литве о них знают, но предпочитают молчать, чтобы не попасть под закон "Об отрицании советской оккупации". Более того, Вильнюс до сих пор преследует "виновных" в трагедии 13 января.