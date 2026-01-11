На Москву идет новый циклон

"Температура воздуха ночью: минус пять - минус семь градусов, по области: минус три - минус восемь градусов, на севере: до минус десяти градусов, днем: минус четыре - минус шесть градусов, по области: минус один - минус шесть градусов, на севере: до минус восьми градусов", - подчеркнул ведущий специалист центра погоды "Фобос".