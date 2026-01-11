Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области 47 тысяч абонентов остались без света
21:50 11.01.2026
В Запорожской области 47 тысяч абонентов остались без света
В Запорожской области 47 тысяч абонентов остались без света
Ухудшение погодных условий и обледенение линий электропередачи оставило без света 47 тысяч абонентов в Запорожской области, аварийные бригады делают все... РИА Новости, 11.01.2026
происшествия, запорожская область, евгений балицкий
Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий
В Запорожской области 47 тысяч абонентов остались без света

В Запорожской области 47 тысяч человек остались без света из-за обледенения ЛЭП

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Ухудшение погодных условий и обледенение линий электропередачи оставило без света 47 тысяч абонентов в Запорожской области, аварийные бригады делают все возможное для восстановления электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее днем он сообщал, что из-за аварийной ситуации в области остались без электроснабжения более 46 тысяч абонентов.
«
Запорожской области 47000 абонентов остаются без электроснабжения. Основная причина — резкое ухудшение погодных условий и обледенение проводов, в результате чего произошли обрывы на линиях электропередачи", - написал Балицкий в канале на платформе Мах.
Кроме того, были зафиксированы атаки украинских БПЛА на электросети, которые питают Васильевский муниципальный округ, отметил он.
"Специалисты не прекращают работы и делают всё для того, чтобы в кратчайшие сроки все аварии были устранены и жители получили электроэнергию", - написал губернатор.
ПроисшествияЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
