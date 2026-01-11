https://ria.ru/20260111/kushva-2067215789.html
В свердловской Кушве устранили аварию на теплотрассе
В свердловской Кушве устранили аварию на теплотрассе - РИА Новости, 11.01.2026
В свердловской Кушве устранили аварию на теплотрассе
Теплоснабжение, нарушенное из-за прорыва на теплотрассе, в свердловской Кушве восстановлено, запущены три котла, температура в домах жителей стабильно... РИА Новости, 11.01.2026
кушва
свердловская область
В свердловской Кушве устранили аварию на теплотрассе
В свердловской Кушве восстановили теплоснабжение после прорыва на теплотрассе