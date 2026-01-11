Рейтинг@Mail.ru
В свердловской Кушве устранили аварию на теплотрассе - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/kushva-2067215789.html
В свердловской Кушве устранили аварию на теплотрассе
В свердловской Кушве устранили аварию на теплотрассе - РИА Новости, 11.01.2026
В свердловской Кушве устранили аварию на теплотрассе
Теплоснабжение, нарушенное из-за прорыва на теплотрассе, в свердловской Кушве восстановлено, запущены три котла, температура в домах жителей стабильно... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T12:25:00+03:00
2026-01-11T12:25:00+03:00
происшествия
кушва
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154878/26/1548782677_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_a7da21bcb87ead68520f7cca4122863e.jpg
https://ria.ru/20251207/angarsk-2060398523.html
кушва
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154878/26/1548782677_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_c5872f32c4733f8c53696c5de7a3ca56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кушва, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кушва, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В свердловской Кушве устранили аварию на теплотрассе

В свердловской Кушве восстановили теплоснабжение после прорыва на теплотрассе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка отопления в квартире
Проверка отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Проверка отопления в квартире. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Теплоснабжение, нарушенное из-за прорыва на теплотрассе, в свердловской Кушве восстановлено, запущены три котла, температура в домах жителей стабильно поднимается, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Теплоснабжение было нарушено из-за прорыва на теплотрассе утром 11 января, без тепла остались 184 многоквартирных и 104 частных дома.
«
"В котельной "Рудничная" в городе Кушва запущены три котла, они работают в штатном режиме. Отопление в квартиры жителей многоквартирных и частных домов, организаций поступает стабильно, температура воды в системе отопления поднимается до нормативных значений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте аварии работают десять специалистов компании "Теплодом" и три единицы техники. Ликвидация последствий аварии находится на контроле министерства ЖКХ региона и МЧС.
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ
7 декабря 2025, 11:59
 
ПроисшествияКушваСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала