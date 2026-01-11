Рейтинг@Mail.ru
18:25 11.01.2026 (обновлено: 18:27 11.01.2026)
Электроснабжение в четырех приграничных районах Курской области восстановлено, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 11.01.2026
происшествия, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
В курском приграничье восстановили электроснабжение

Электроснабжение восстановили в 4 приграничных районах Курской области

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЭнергетики восстанавливают электросети
Энергетики восстанавливают электросети - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Энергетики восстанавливают электросети. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Электроснабжение в четырех приграничных районах Курской области восстановлено, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Ранее губернатор сообщал, что электроснабжение нарушено в четырех приграничных районах Курской области - Рыльском, Глушковском, Кореневском и Хомутовском, причины отключения устанавливаются.
"Нарушенное в приграничье электроснабжение восстановлено. Все потребители четырёх приграничных районов запитаны в самые оперативные сроки", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Линии электропередач в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Запорожской области более 46 тысяч абонентов остались без света
ПроисшествияКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
