В курском приграничье восстановили электроснабжение
В курском приграничье восстановили электроснабжение - РИА Новости, 11.01.2026
В курском приграничье восстановили электроснабжение
Электроснабжение в четырех приграничных районах Курской области восстановлено, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
2026-01-11T18:25:00+03:00
2026-01-11T18:25:00+03:00
2026-01-11T18:27:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
курская область
Новости
