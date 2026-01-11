https://ria.ru/20260111/kuba-2067256790.html
Президент Кубы ответил на заявления Трампа
Президент Кубы ответил на заявления Трампа - РИА Новости, 11.01.2026
Президент Кубы ответил на заявления Трампа
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна подвергается нападениям США на протяжении 66 лет и готова защищаться до последней капли крови. РИА Новости, 11.01.2026
Президент Кубы ответил на заявления Трампа
Президент Диас-Канель: Куба защищается от США уже 66 лет и готова продолжать