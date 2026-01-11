Рейтинг@Mail.ru
18:32 11.01.2026 (обновлено: 21:49 11.01.2026)
Президент Кубы ответил на заявления Трампа
Президент Кубы ответил на заявления Трампа
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна подвергается нападениям США на протяжении 66 лет и готова защищаться до последней капли крови. РИА Новости, 11.01.2026
куба, сша, в мире, дональд трамп, мигель диас-канель, удары сша по венесуэле
Куба, США, В мире, Дональд Трамп, Мигель Диас-Канель, Удары США по Венесуэле
Президент Кубы ответил на заявления Трампа

Президент Диас-Канель: Куба защищается от США уже 66 лет и готова продолжать

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна подвергается нападениям США на протяжении 66 лет и готова защищаться до последней капли крови.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Куба больше не будет получать венесуэльскую нефть в качестве компенсации за услуги в сфере безопасности.
"Куба не нападает, она подвергается нападениям со стороны США на протяжении 66 лет. Она не представляет угрозы. Она готовится, чтобы защищать Родину до последней капли крови", — написал кубинский лидер в соцсети X.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Трампу понравилась идея назначить Рубио президентом Кубы
КубаСШАВ миреДональд ТрампМигель Диас-КанельУдары США по Венесуэле
 
 
