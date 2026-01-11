Рейтинг@Mail.ru
Поведение США угрожает безопасности всего мира, заявил МИД Кубы - РИА Новости, 11.01.2026
16:51 11.01.2026 (обновлено: 17:05 11.01.2026)
Поведение США угрожает безопасности всего мира, заявил МИД Кубы
Поведение США угрожает безопасности всего мира, заявил МИД Кубы - РИА Новости, 11.01.2026
Поведение США угрожает безопасности всего мира, заявил МИД Кубы
Закон и справедливость - на стороне Кубы, а поведение США угрожает безопасности не только полушария, но и всего мира, заявил глава кубинского МИД Бруно... РИА Новости, 11.01.2026
в мире, сша, куба, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Куба, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
Поведение США угрожает безопасности всего мира, заявил МИД Кубы

МИД Кубы: поведение США угрожает безопасности не только полушария, но и мира

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкФлаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
Флаг Кубы. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 янв - РИА Новости. Закон и справедливость - на стороне Кубы, а поведение США угрожает безопасности не только полушария, но и всего мира, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что Куба больше не будет получать венесуэльские нефть и деньги. Кроме того, он настоятельно рекомендовал кубинским властям заключить сделку, "пока не стало слишком поздно".
Вид на город Сантьяго-де-Куба - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
МИД Кубы ответил на заявления Трампа
Вчера, 16:43
"Закон и справедливость - на стороне Кубы. США ведут себя как преступный и неконтролируемый гегемон, угрожающий миру и безопасности не только на Кубе и в этом полушарии, но и во всем мире", - отметил глава МИД.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы, заявил Трамп
Вчера, 15:37
 
В миреСШАКубаВенесуэлаНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
