Поведение США угрожает безопасности всего мира, заявил МИД Кубы

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 янв - РИА Новости. Закон и справедливость - на стороне Кубы, а поведение США угрожает безопасности не только полушария, но и всего мира, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес.

"Закон и справедливость - на стороне Кубы. США ведут себя как преступный и неконтролируемый гегемон, угрожающий миру и безопасности не только на Кубе и в этом полушарии, но и во всем мире", - отметил глава МИД.