Рейтинг@Mail.ru
МИД Кубы ответил на заявления Трампа - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 11.01.2026 (обновлено: 16:53 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/kuba-2067246071.html
МИД Кубы ответил на заявления Трампа
МИД Кубы ответил на заявления Трампа - РИА Новости, 11.01.2026
МИД Кубы ответил на заявления Трампа
Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США, заявил кубинский министр иностранных дел Бруно... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T16:51:00+03:00
2026-01-11T16:53:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
куба
николас мадуро
бруно родригес
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590547097_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c83180c784866889bee2bd1faa21e67b.jpg
https://ria.ru/20260111/kuba-2067232347.html
https://ria.ru/20260110/ssha-2067043442.html
сша
венесуэла
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590547097_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_be3232780fa8c535ee99f1fef6a7e437.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, куба, николас мадуро, бруно родригес, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Куба, Николас Мадуро, Бруно Родригес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
МИД Кубы ответил на заявления Трампа

МИД Кубы обвинил США в шантаже и военном вмешательстве в дела других стран

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на город Сантьяго-де-Куба
Вид на город Сантьяго-де-Куба - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Вид на город Сантьяго-де-Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США, заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что Куба больше не будет получать венесуэльские нефть и деньги.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Трампу понравилась идея назначить Рубио президентом Кубы
Вчера, 15:00
«
"В отличие от США, наше правительство не занимается наемничеством, шантажом или военным вмешательством в дела других государств", - написал Родригес в соцсети X.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
На одном полушарии Трамп далеко не уедет
10 января, 08:00
 
В миреСШАВенесуэлаКубаНиколас МадуроБруно РодригесДональд ТрампООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала