Рейтинг@Mail.ru
Трампу понравилась идея назначить Рубио президентом Кубы - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/kuba-2067232347.html
Трампу понравилась идея назначить Рубио президентом Кубы
Трампу понравилась идея назначить Рубио президентом Кубы - РИА Новости, 11.01.2026
Трампу понравилась идея назначить Рубио президентом Кубы
Президент США Дональд Трамп назвал отличной идею назначения американского госсекретаря Марко Рубио президентом Кубы. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T15:00:00+03:00
2026-01-11T15:00:00+03:00
в мире
куба
сша
дональд трамп
марко рубио
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067115170_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_506968d629f396d2c7322a4e636d6cc5.jpg
https://ria.ru/20260110/ssha-2067043442.html
куба
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067115170_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_e1b5fb2da07570b639316cada231b38a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, сша, дональд трамп, марко рубио, удары сша по венесуэле
В мире, Куба, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Удары США по Венесуэле
Трампу понравилась идея назначить Рубио президентом Кубы

Трамп назвал отличной идею назначения Рубио президентом Кубы

© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал отличной идею назначения американского госсекретаря Марко Рубио президентом Кубы.
Пользователь в соцсети Х написал, что Рубио "станет президентом Кубы".
"Отличная идея!" - написал Трамп в соцсети Truth Social, комментируя публикацию пользователя.
В пятницу Трамп заявил, что Куба находится в крайне тяжелом состоянии, и никто не может с уверенностью сказать, что произойдет с ее экономикой в дальнейшем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
На одном полушарии Трамп далеко не уедет
10 января, 08:00
 
В миреКубаСШАДональд ТрампМарко РубиоУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала