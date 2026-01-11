https://ria.ru/20260111/kuba-2067232347.html
Трампу понравилась идея назначить Рубио президентом Кубы
Президент США Дональд Трамп назвал отличной идею назначения американского госсекретаря Марко Рубио президентом Кубы. РИА Новости, 11.01.2026
Трампу понравилась идея назначить Рубио президентом Кубы
