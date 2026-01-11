https://ria.ru/20260111/kriminal-2067265920.html
Житель Ейска извинился за осквернение портретов ветеранов
Гражданин, осквернивший в Ейске доску почета с портретами ветеранов, признался, что сделал это в пьяном виде, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.01.2026
происшествия
россия
краснодарский край
ейск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
краснодарский край
ейск
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Ейск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Гражданин, осквернивший в Ейске доску почета с портретами ветеранов, признался, что сделал это в пьяном виде, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю.
В СК России
сообщили в воскресенье со ссылкой на СМИ, что в январе 2026 года в Ейске
неизвестные осквернили Доску почета с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и Героев России. Глава ведомства Александр Бастрыкин
поручил возбудить уголовное дело. В следственном управлении СК России по Краснодарскому краю
организована процессуальная проверка. В ОМВД России по Ейскому району
также сообщали о назначенной проверке. По данным полиции, в одном из Telegram-каналов сообщалось, что неизвестные облили фотографии на Доске почета неизвестной жидкостью.
"Сотрудниками отдела МВД России по Ейскому району установлен гражданин, причастный к данному правонарушению. Им оказался 53-летний местный житель, причиной своего поведения он назвал состояние опьянения", - сообщили в краевом главке МВД.
В содеянном мужчина раскаялся, согласно публикуемому ведомством видео.
"Был пьяный. Остатки вина недопитого вылил в темноту и попал на стенку. В темноте не ориентировался... Раскаиваюсь", - признался задержанный на видео.