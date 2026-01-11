Житель Ейска извинился за осквернение портретов ветеранов

КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Гражданин, осквернивший в Ейске доску почета с портретами ветеранов, признался, что сделал это в пьяном виде, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю.

СК России сообщили в воскресенье со ссылкой на СМИ, что в январе 2026 года в Ейске неизвестные осквернили Доску почета с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и Героев России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В следственном управлении СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. В ОМВД России по Ейскому району также сообщали о назначенной проверке. По данным полиции, в одном из Telegram-каналов сообщалось, что неизвестные облили фотографии на Доске почета неизвестной жидкостью.

"Сотрудниками отдела МВД России по Ейскому району установлен гражданин, причастный к данному правонарушению. Им оказался 53-летний местный житель, причиной своего поведения он назвал состояние опьянения", - сообщили в краевом главке МВД.

В содеянном мужчина раскаялся, согласно публикуемому ведомством видео.