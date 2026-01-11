Рейтинг@Mail.ru
19:58 11.01.2026 (обновлено: 20:44 11.01.2026)
Житель Ейска извинился за осквернение портретов ветеранов
Гражданин, осквернивший в Ейске доску почета с портретами ветеранов, признался, что сделал это в пьяном виде, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.01.2026
Житель Ейска извинился за осквернение портретов ветеранов

Осквернивший доску почета житель Ейска признался, что сделал это пьяным

КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Гражданин, осквернивший в Ейске доску почета с портретами ветеранов, признался, что сделал это в пьяном виде, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю.
В СК России сообщили в воскресенье со ссылкой на СМИ, что в январе 2026 года в Ейске неизвестные осквернили Доску почета с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и Героев России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В следственном управлении СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. В ОМВД России по Ейскому району также сообщали о назначенной проверке. По данным полиции, в одном из Telegram-каналов сообщалось, что неизвестные облили фотографии на Доске почета неизвестной жидкостью.
"Сотрудниками отдела МВД России по Ейскому району установлен гражданин, причастный к данному правонарушению. Им оказался 53-летний местный житель, причиной своего поведения он назвал состояние опьянения", - сообщили в краевом главке МВД.
В содеянном мужчина раскаялся, согласно публикуемому ведомством видео.
"Был пьяный. Остатки вина недопитого вылил в темноту и попал на стенку. В темноте не ориентировался... Раскаиваюсь", - признался задержанный на видео.
