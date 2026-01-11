Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме
18:09 11.01.2026
В Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме
происшествия
краснодар
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, краснодар, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Пожар произошел в многоэтажном доме в центре Краснодара, были эвакуированы 30 человек, из них десять - дети, возгорание потушено, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"В 16.17 11 января 2026 года диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по адресу: город Краснодар, ул. Буденного… По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание помещения для мусора, встроенного в МКД на первом этаже, на площади 30 квадратных метров… Эвакуировано 30 человек, 10 из них дети", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что к 16.36 пожар был ликвидирован. К тушению привлекалось от МЧС России девять человек и пять единиц техники.
Происшествия
 
 
