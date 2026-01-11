https://ria.ru/20260111/krasnodar-2067254887.html
В Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме
В Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме - РИА Новости, 11.01.2026
В Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме
Пожар произошел в многоэтажном доме в центре Краснодара, были эвакуированы 30 человек, из них десять - дети, возгорание потушено, сообщили журналистам в ГУМЧС... РИА Новости, 11.01.2026
В Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме
В Краснодаре потушили пожар в многоэтажном доме, эвакуированы 30 человек