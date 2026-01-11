КНДР заявила, что растущий неомилитаризм Японии приведет ее к гибели

СЕУЛ, 11 янв - РИА Новости. Конечной точкой неомилитаризма Японии будет не рост ее силы, а полное уничтожение страны, говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК).

Как пишет комментатор агентства, намерение Японии в течение года продвигать пересмотр трёх документов, связанных с безопасностью, включая "Стратегию национальной безопасности", добавляет "серьёзные факторы риска" для безопасности региона и всего мира.

Агентство отмечает, что ключевое содержание трёх документов в области безопасности, которые Япония намерена пересмотреть на этот раз, будет включать увеличение "оборонных расходов", корректировку "трёх безъядерных принципов", отмену ограничений на экспорт вооружений, масштабное развитие наступательных военных сил и другие меры.

"Тем самым Япония полностью сбрасывает даже показную маску "мирного государства" и пытается встать на путь институционализации и превращения в государственную политику эволюции в военное и агрессивное государство", - пишет ЦТАК.

Как говорится в комментарии, это является явным проявлением "безумия неомилитаризма", отрицанием преступлений прошлого, стремлением перевооружиться и восстановить эпоху бывшей империи.

Подчеркивается, что документы в области безопасности, включая "Стратегию национальной безопасности", прямо противоречат международному праву, принятому после окончания Второй мировой войны. Оборонные расходы Японии также уже двенадцатый год подряд обновляют рекордные показатели и направляются на повышение способности Сил самообороны вести войну, включая разработку и закупку различных вооружений, при этом темпы их роста "превосходят показатели ведущих мировых военных держав".

"Ещё более нельзя упускать из виду то, что Япония теперь пытается превратиться в государство, обладающее ядерным оружием", - пишет комментатор, отмечая, что среди японских властей звучат заявления о необходимости получения страной ядерного оружия.

ЦТАК называет "поднявший голову" в Японии милитаризм и "реваншизм" "наихудшей чрезвычайной ситуацией", способной подорвать мир и стабильность во всём мире и "ввергнуть судьбу человечества в хаос".