Рейтинг@Mail.ru
КНДР заявила, что растущий неомилитаризм Японии приведет ее к гибели - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:21 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/kndr-2067191661.html
КНДР заявила, что растущий неомилитаризм Японии приведет ее к гибели
КНДР заявила, что растущий неомилитаризм Японии приведет ее к гибели - РИА Новости, 11.01.2026
КНДР заявила, что растущий неомилитаризм Японии приведет ее к гибели
Конечной точкой неомилитаризма Японии будет не рост ее силы, а полное уничтожение страны, говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства КНДР... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T05:21:00+03:00
2026-01-11T05:21:00+03:00
в мире
япония
кндр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901047069_0:104:2988:1785_1920x0_80_0_0_786d7bde41023d8d118c65e68e170e82.jpg
https://ria.ru/20260104/yaponiya-2066302810.html
https://ria.ru/20251221/japonija-2063601205.html
япония
кндр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901047069_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_0ed0a4b2420c139ffc8d52c6591352e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, кндр
В мире, Япония, КНДР
КНДР заявила, что растущий неомилитаризм Японии приведет ее к гибели

ЦТАК: КНДР заявила, что растущий неомилитаризм Японии приведет ее к гибели

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Мария Фролова
Перейти в медиабанк
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 11 янв - РИА Новости. Конечной точкой неомилитаризма Японии будет не рост ее силы, а полное уничтожение страны, говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК).
Как пишет комментатор агентства, намерение Японии в течение года продвигать пересмотр трёх документов, связанных с безопасностью, включая "Стратегию национальной безопасности", добавляет "серьёзные факторы риска" для безопасности региона и всего мира.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Япония направила протест КНДР в связи с ракетными пусками
4 января, 04:35
Агентство отмечает, что ключевое содержание трёх документов в области безопасности, которые Япония намерена пересмотреть на этот раз, будет включать увеличение "оборонных расходов", корректировку "трёх безъядерных принципов", отмену ограничений на экспорт вооружений, масштабное развитие наступательных военных сил и другие меры.
"Тем самым Япония полностью сбрасывает даже показную маску "мирного государства" и пытается встать на путь институционализации и превращения в государственную политику эволюции в военное и агрессивное государство", - пишет ЦТАК.
Как говорится в комментарии, это является явным проявлением "безумия неомилитаризма", отрицанием преступлений прошлого, стремлением перевооружиться и восстановить эпоху бывшей империи.
Подчеркивается, что документы в области безопасности, включая "Стратегию национальной безопасности", прямо противоречат международному праву, принятому после окончания Второй мировой войны. Оборонные расходы Японии также уже двенадцатый год подряд обновляют рекордные показатели и направляются на повышение способности Сил самообороны вести войну, включая разработку и закупку различных вооружений, при этом темпы их роста "превосходят показатели ведущих мировых военных держав".
"Ещё более нельзя упускать из виду то, что Япония теперь пытается превратиться в государство, обладающее ядерным оружием", - пишет комментатор, отмечая, что среди японских властей звучат заявления о необходимости получения страной ядерного оружия.
ЦТАК называет "поднявший голову" в Японии милитаризм и "реваншизм" "наихудшей чрезвычайной ситуацией", способной подорвать мир и стабильность во всём мире и "ввергнуть судьбу человечества в хаос".
"Единственное, что Япония может обрести на пути неомилитаризма, — это полное уничтожение. Как наглядно доказала история, конечной точкой милитаризма была не "сильная Япония", а погибшая Япония", - подытожило агентство.
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
КНДР обвинила Японию в использовании ситуации на Украине для милитаризации
21 декабря 2025, 07:40
 
В миреЯпонияКНДР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала