В Китае арестовали двух россиян за курение в самолете
11:46 11.01.2026
В Китае арестовали двух россиян за курение в самолете
В Китае арестовали двух россиян за курение в самолете
Двое граждан РФ арестованы в Китае за семь дней начавшегося 2026 года за курение на борту самолета, сообщает в воскресенье посольство России в КНР.
В Китае арестовали двух россиян за курение в самолете

В Китае за неделю арестовали двух россиян за курение в самолете

Пассажиры в зале ожидания аэропорта Шоуду в Пекине
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Пассажиры в зале ожидания аэропорта Шоуду в Пекине. Архивное фото
Пекин, 11 янв - РИА Новости. Двое граждан РФ арестованы в Китае за семь дней начавшегося 2026 года за курение на борту самолета, сообщает в воскресенье посольство России в КНР.
"За семь дней нового года в Китае арестовано двое граждан России за курение на борту воздушного судна", - говорится в заявлении в официальном telegram-канале посольства РФ.
Других подробностей пока не приводится.
Дипмиссия предупреждает, что "для обеспечения безопасности полетов и в соответствии со строгими законами КНР на борту самолета категорически запрещено курение, включая использование электронных сигарет, вейпов и так называемого "пара".
"Запрет действует на всех этапах полета (стоянка, взлет, крейсерский полет, посадка) и во всех зонах воздушного судна, включая туалеты", - указали в посольстве.
Вместе с тем подчеркивается, что курение на борту является серьезным правонарушением, которое влечет за собой неотвратимое наказание, в частности, административный арест на срок от 5 до 15 суток, крупный штраф, внесение в "черный список" недобросовестных пассажиров с возможным запретом на полеты авиакомпаниями Китая на срок до 1 года.
