В Китае арестовали двух россиян за курение в самолете

Пекин, 11 янв - РИА Новости. Двое граждан РФ арестованы в Китае за семь дней начавшегося 2026 года за курение на борту самолета, сообщает в воскресенье посольство России в КНР.

"За семь дней нового года в Китае арестовано двое граждан России за курение на борту воздушного судна", - говорится в заявлении в официальном telegram-канале посольства РФ.

Других подробностей пока не приводится.

Дипмиссия предупреждает, что "для обеспечения безопасности полетов и в соответствии со строгими законами КНР на борту самолета категорически запрещено курение, включая использование электронных сигарет, вейпов и так называемого "пара".

"Запрет действует на всех этапах полета (стоянка, взлет, крейсерский полет, посадка) и во всех зонах воздушного судна, включая туалеты", - указали в посольстве.