Российский предприниматель пропал на Кипре
21:43 11.01.2026 (обновлено: 22:30 11.01.2026)
Российский предприниматель пропал на Кипре
Российский предприниматель пропал на Кипре
На Кипре ищут пропавшего без вести бывшего гендиректора ОАО "Уралкалий" Владислава Баумгертнера, сообщает местная полиция. РИА Новости, 11.01.2026
кипр, владислав баумгертнер, в мире, россия
Кипр, Владислав Баумгертнер, В мире, Россия
Российский предприниматель пропал на Кипре

На Кипре ищут пропавшего без вести экс-главу "Уралкалия" Баумгертнера

Бывший генеральный директор ОАО "Уралкалий" Владислав Баумгертнер. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. На Кипре ищут пропавшего без вести бывшего гендиректора ОАО "Уралкалий" Владислава Баумгертнера, сообщает местная полиция.
"Полиция запрашивает информацию, которая поможет найти 56-летнего россиянина Владислава Баумгертнера", — говорится в публикации.
Отмечается, что предприниматель не выходит на связь с 7 января.
Ведомство опубликовало фотографию бизнесмена и описание его внешности. Утверждается, что перед исчезновением на нем были надеты черные шорты и черная рубашка с короткими рукавами. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Баумгертнера, просят сообщить об этом полиции Лимасола.
Как пишет кипрская газета "Филелефтерос", Баумгертнера в последний раз видели выходящим из своего дома в Лимасоле 7 января. По информации издания, о пропаже мужчины сообщила его сотрудница, после того как он перестал отвечать на ее телефонные звонки. Она же предоставила полиции информацию об одежде, в которой он был в последний раз, когда она его видела.
Масштабная поисковая операция началась в воскресенье утром. Для поисков в районе поселка Писсури, откуда исходил последний сигнал мобильного телефона предпринимателя, полиция использовала вертолет и беспилотники. К поискам также присоединились волонтеры, пишет издание. Однако вечером в воскресенье поиск пришлось приостановить из-за сильных дождей в этой местности. Ожидается, что операция возобновится рано утром в понедельник.
Экс-глава "Уралкалия" был арестован летом 2013 года в Минске, позже его экстрадировали в Москву, где он находился под домашним арестом. Предметом расследования стала история разрыва сотрудничества российского калийного гиганта и "Беларуськалия", на долю которых приходится более 40% мировых продаж хлористого калия — важного вида удобрений. Российские следователи предъявили ему обвинение в злоупотреблении полномочиями, и он был допрошен в качестве обвиняемого. В сентябре 2014 года Баумгертнера освободили под залог в 15 миллионов рублей, дело было прекращено в 2015-м.
КипрВладислав БаумгертнерВ миреРоссия
 
 
