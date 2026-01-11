Российский предприниматель пропал на Кипре

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. На Кипре ищут пропавшего без вести бывшего гендиректора ОАО "Уралкалий" Владислава Баумгертнера, сообщает местная полиция.
"Полиция запрашивает информацию, которая поможет найти 56-летнего россиянина Владислава Баумгертнера", — говорится в публикации.
Отмечается, что предприниматель не выходит на связь с 7 января.
Ведомство опубликовало фотографию бизнесмена и описание его внешности. Утверждается, что перед исчезновением на нем были надеты черные шорты и черная рубашка с короткими рукавами. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Баумгертнера, просят сообщить об этом полиции Лимасола.
Как пишет кипрская газета "Филелефтерос", Баумгертнера в последний раз видели выходящим из своего дома в Лимасоле 7 января. По информации издания, о пропаже мужчины сообщила его сотрудница, после того как он перестал отвечать на ее телефонные звонки. Она же предоставила полиции информацию об одежде, в которой он был в последний раз, когда она его видела.
Масштабная поисковая операция началась в воскресенье утром. Для поисков в районе поселка Писсури, откуда исходил последний сигнал мобильного телефона предпринимателя, полиция использовала вертолет и беспилотники. К поискам также присоединились волонтеры, пишет издание. Однако вечером в воскресенье поиск пришлось приостановить из-за сильных дождей в этой местности. Ожидается, что операция возобновится рано утром в понедельник.
Экс-глава "Уралкалия" был арестован летом 2013 года в Минске, позже его экстрадировали в Москву, где он находился под домашним арестом. Предметом расследования стала история разрыва сотрудничества российского калийного гиганта и "Беларуськалия", на долю которых приходится более 40% мировых продаж хлористого калия — важного вида удобрений. Российские следователи предъявили ему обвинение в злоупотреблении полномочиями, и он был допрошен в качестве обвиняемого. В сентябре 2014 года Баумгертнера освободили под залог в 15 миллионов рублей, дело было прекращено в 2015-м.