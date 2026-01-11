Кличко признал, что Украина не может защитить Киев

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко признал, что Украина не обладает необходимыми ресурсами для отражения ударов с воздуха даже по Киеву.
"Мы видим, что наша противовоздушная оборона не обладает необходимыми ресурсами, чтобы действительно отразить атаки, даже в Киеве", - заявил он в интервью немецкой газете Bild.
Ранее он призвал киевлян покинуть украинскую столицу и переехать поближе к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе.
В пятницу ночью украинский телеканал "24 канал" сообщал о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги. Ранее в тот же день киевские власти сообщили, что левый берег в Киеве частично остался без электроснабжения, есть ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы. Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила о введении экстренных отключений электроэнергии на левом берегу в Киеве, на правом берегу отключения продолжаются по графикам. Чуть позднее компания "Киевводоканал" сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.
"Гонка в Москву": на Западе испугались заявления Кличко
10 января, 06:40