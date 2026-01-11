Кличко признал, что Украина не может защитить Киев

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко признал, что Украина не обладает необходимыми ресурсами для отражения ударов с воздуха даже по Киеву.

Ранее он призвал киевлян покинуть украинскую столицу и переехать поближе к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе.