11.01.2026

В Киеве заявили, что ситуация со светом не улучшится раньше 15 января
14:59 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/kiev-2067231883.html
В Киеве заявили, что ситуация со светом не улучшится раньше 15 января
В Киеве заявили, что ситуация со светом не улучшится раньше 15 января - РИА Новости, 11.01.2026
В Киеве заявили, что ситуация со светом не улучшится раньше 15 января
Улучшение ситуации с энергоснабжением и отоплением в Киеве жителям столицы следует ожидать не ранее, чем через четыре дня, заявила в воскресенье премьер-министр РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T14:59:00+03:00
2026-01-11T14:59:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831741588_0:361:2999:2047_1920x0_80_0_0_6af31cc18f1016aaea080e2691ac90d2.jpg
https://ria.ru/20260109/bereg-2066967105.html
2026
В Киеве заявили, что ситуация со светом не улучшится раньше 15 января

Свириденко: ситуация с энергией и отоплением в Киеве не улучшится до 15 января

© AP Photo / Andrew KravchenkoОтключение света в Киеве
Отключение света в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Отключение света в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Улучшение ситуации с энергоснабжением и отоплением в Киеве жителям столицы следует ожидать не ранее, чем через четыре дня, заявила в воскресенье премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
В пятницу киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы. Также компания "Киевводоканал" сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.
«
"По объективным причинам на данный момент действуют плановые и экстренные графики отключений. Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время - ориентируемся на четверг", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Свириденко.
В субботу столичная администрация сообщила об увеличении временного интервала между поездами метрополитена до 10-12 минут на фоне сокращения количества поездов после ухудшения ситуации в энергетике и введения аварийных графиков отключения света.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Левый берег Киева остался без электроэнергии
9 января, 09:30
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
