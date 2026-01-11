Рейтинг@Mail.ru
08:51 11.01.2026 (обновлено: 09:29 11.01.2026)
В Карелии в ДТП с двумя автомобилями пострадали девять человек
В Карелии в ДТП с двумя автомобилями пострадали девять человек
В Карелии в ДТП с двумя автомобилями пострадали девять человек

Девять человек пострадали в ДТП на трассе Р-21 "Кола" в Карелии

© Фото : Госкомитет Карелии по безопасности/TelegramПоследствия ДТП с двумя автомобилями в Карелии
© Фото : Госкомитет Карелии по безопасности/Telegram
Последствия ДТП с двумя автомобилями в Карелии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Девять человек, включая пятерых детей, пострадали при столкновении двух легковушек в Карелии, сообщил Госкомитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
"Пострадавшие были доставлены в Олонецкую ЦРБ и в ЦРБ города Лодейное Поле", — говорится в заявлении.
Авария произошла накануне вечером на 261-м километре автодороги Р-21 "Кола". На место ЧП выехало отделение ПЧ-35 по охране Олонеца.
Последствия столкновения микроавтобуса и грузовика в Ужурском округе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Появились новые подробности ДТП в Красноярском крае
