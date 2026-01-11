Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Опубликованы новые кадры разговора Путина с мальчиком из Подмосковья

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Тележурналист телеканала "Россия 1" Павел Зарубин опубликовал новые кадры телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с юным участником акции "Елка желаний", в ходе которого неожиданно прервалась связь, но быстро была восстановлена.

Путин 5 января поговорил по телефону с 7-летним Игорем Степаненко – участником благотворительной акции "Ёлка желаний", чью мечту помог осуществить. Игорь вместе с родителями и братьями посетил Музей Мирового океана в Калининграде

"В разгар разговора связь Москва-Калининград, оказывается, прервалась", - прокомментировал автор и ведущий программы Павел Зарубин , выложив в своём Telegram-канале соответствующее видео.

Затем Путина и мальчика вновь соединили по телефону.

"Соединили вновь. Президент дождался", - добавил журналист.