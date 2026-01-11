https://ria.ru/20260111/kadry-2067225825.html
Опубликованы новые кадры разговора Путина с мальчиком из Подмосковья
Опубликованы новые кадры разговора Путина с мальчиком из Подмосковья
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Тележурналист телеканала "Россия 1" Павел Зарубин опубликовал новые кадры телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с юным участником акции "Елка желаний", в ходе которого неожиданно прервалась связь, но быстро была восстановлена.
Путин
5 января поговорил по телефону с 7-летним Игорем Степаненко – участником благотворительной акции "Ёлка желаний", чью мечту помог осуществить. Игорь вместе с родителями и братьями посетил Музей Мирового океана в Калининграде
.
"В разгар разговора связь Москва-Калининград, оказывается, прервалась", - прокомментировал автор и ведущий программы Павел Зарубин
, выложив в своём Telegram-канале соответствующее видео.
Затем Путина и мальчика вновь соединили по телефону.
"Соединили вновь. Президент дождался", - добавил журналист.
В декабре 2025 года на площадке Международной премии #МыВместе глава государства по традиции присоединился к всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний" и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей.