Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы новые кадры разговора Путина с мальчиком из Подмосковья - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 11.01.2026 (обновлено: 23:11 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/kadry-2067225825.html
Опубликованы новые кадры разговора Путина с мальчиком из Подмосковья
Опубликованы новые кадры разговора Путина с мальчиком из Подмосковья - РИА Новости, 11.01.2026
Опубликованы новые кадры разговора Путина с мальчиком из Подмосковья
Тележурналист телеканала "Россия 1" Павел Зарубин опубликовал новые кадры телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с юным участником акции "Елка... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T13:55:00+03:00
2026-01-11T23:11:00+03:00
россия
калининград
владимир путин
павел зарубин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067225693_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a71efc943b00aa03dbaafa2e65d91cff.jpg
https://ria.ru/20260105/putin-2066496919.html
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новые кадры недавнего телефонного разговора Путина с участником "Елки желаний"
Неизвестные нюансы недавнего телефонного разговора Путина. Опубликованы новые кадры разговора Путина с юным участником "Елки желаний"
2026-01-11T13:55
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067225693_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e57c311516c0af572ce4f0d4c9376edb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, калининград, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Калининград, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Опубликованы новые кадры разговора Путина с мальчиком из Подмосковья

Опубликованы новые кадры разговора Путина с юным участником акции "Елка желаний"

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Тележурналист телеканала "Россия 1" Павел Зарубин опубликовал новые кадры телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с юным участником акции "Елка желаний", в ходе которого неожиданно прервалась связь, но быстро была восстановлена.
Путин 5 января поговорил по телефону с 7-летним Игорем Степаненко – участником благотворительной акции "Ёлка желаний", чью мечту помог осуществить. Игорь вместе с родителями и братьями посетил Музей Мирового океана в Калининграде.
"В разгар разговора связь Москва-Калининград, оказывается, прервалась", - прокомментировал автор и ведущий программы Павел Зарубин, выложив в своём Telegram-канале соответствующее видео.
Затем Путина и мальчика вновь соединили по телефону.
"Соединили вновь. Президент дождался", - добавил журналист.
В декабре 2025 года на площадке Международной премии #МыВместе глава государства по традиции присоединился к всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний" и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей.
Владимир Путин принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин рассказал, почему участвует в "Елке желаний"
5 января, 17:09
 
РоссияКалининградВладимир ПутинПавел ЗарубинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала