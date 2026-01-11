Рейтинг@Mail.ru
На побережье Ялты обрушился шторм
19:49 11.01.2026 (обновлено: 20:42 11.01.2026)
На побережье Ялты обрушился шторм
На побережье Ялты обрушился шторм
Море у берегов Ялты штормит, волнение - четыре балла, в городских реках ожидается подъем уровня воды в связи с выпадением большого количества осадков на плато... РИА Новости, 11.01.2026
2026
На побережье Ялты обрушился шторм

На побережье Ялты обрушился шторм, волнение моря достигло четырех баллов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Море у берегов Ялты штормит, волнение - четыре балла, в городских реках ожидается подъем уровня воды в связи с выпадением большого количества осадков на плато Ай-Петри, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
ГУ МЧС Крыма в пятницу предупредило о прохождении Балканского циклона через территорию полуострова, что приведет к ухудшению погоды: ожидались ветер штормовой силы, обильные осадки, понижение температуры, возможное поднятие уровня рек. Об ухудшении погоды заявил и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Циклон, обрушившийся на Москву, отправляется в Крым
9 января, 23:53
9 января, 23:53
«
"Ялту накрыло штормом, море сильно волнуется. Прошу всех, кто решил прогуляться на набережной, соблюдать осторожность", - написала Павленко в своем канале на платформе Мах.
Глава города отметила, что пока волнение моря - на уровне четырех баллов.
За субботу в Ялтинском регионе выпали 27 миллиметров осадков, а на плато Ай-Петри - 65 миллиметров, добавила Павленко. В связи с этим ожидается подъем уровня воды в реках, объяснила глава администрации.
Службы города и МЧС работают в усиленном режиме.
В горном кластере Сочи сошел сель
9 января, 15:29
9 января, 15:29
 
Ай-Петри, Ялта, Республика Крым, Янина Павленко, Михаил Развожаев, МЧС России
 
 
