Рейтинг@Mail.ru
Израиль нанес серию ударов по деревне в Южном Ливане - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 11.01.2026 (обновлено: 22:56 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/izrail-2067277339.html
Израиль нанес серию ударов по деревне в Южном Ливане
Израиль нанес серию ударов по деревне в Южном Ливане - РИА Новости, 11.01.2026
Израиль нанес серию ударов по деревне в Южном Ливане
Израильские военные самолеты нанесли серию интенсивных авиаударов по различным районам Южного Ливана, в частности, по деревне Кфар-Хута, которую они ранее... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T22:40:00+03:00
2026-01-11T22:56:00+03:00
в мире
ливан
израиль
биньямин нетаньяху
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974315181_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_1868214d2b07384b93fff3f8cd815c23.jpg
https://ria.ru/20250926/livan-2044556069.html
https://ria.ru/20260111/izrail-2067255626.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974315181_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_114a2dd867520223876377b112200e6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Ливан, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль нанес серию ударов по деревне в Южном Ливане

РИА Новости: израильские военные самолеты атаковали деревню в Южном Ливане

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 11 янв - РИА Новости. Израильские военные самолеты нанесли серию интенсивных авиаударов по различным районам Южного Ливана, в частности, по деревне Кфар-Хута, которую они ранее пригрозили бомбить, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в Южном Ливане.
«
"Израильские военные самолеты нанесли серию ударов управляемыми ракетами по горному району на высотах Аль-Джалуд и Ар-Райхан, окраине города Джабаа на юге, а также районах Аль-Катрани и Аль-Махмудия на юге Ливана", - сказал источник.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Израильская авиация нанесла удары по юго-востоку Ливана
26 сентября 2025, 13:45
По его словам, в настоящее время израильская армия наносит удары по деревне Кфар-Хатта.
«
"Удары были нанесены по горным районам и другим районам вблизи жилых кварталов, вызвав пожары и густые клубы дыма", - добавил собеседник агентства.
В воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что атаковала склады с оружием шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня ливанская армия должна была занять территории на юге государства, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от израильской границы. Государство Израиль за это время должно было полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом оно сохранило за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны движения.
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседнего государства, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Ливанская армия, в свою очередь, также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения. В четверг армия Ливана подчеркнула, что завершила первый этап плана по передаче вооружений "Хезболлах" на юге страны под государственный контроль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день отметил, что приветствует усилия ливанских властей по разоружению движения, однако считает их недостаточными.
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Израиль атаковал склады с оружием "Хезболлы"
Вчера, 18:20
 
В миреЛиванИзраильБиньямин НетаньяхуХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала