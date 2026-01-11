Израиль нанес серию ударов по деревне в Южном Ливане

БЕЙРУТ, 11 янв - РИА Новости. Израильские военные самолеты нанесли серию интенсивных авиаударов по различным районам Южного Ливана, в частности, по деревне Кфар-Хута, которую они ранее пригрозили бомбить, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в Южном Ливане.
"Израильские военные самолеты нанесли серию ударов управляемыми ракетами по горному району на высотах Аль-Джалуд и Ар-Райхан, окраине города Джабаа на юге, а также районах Аль-Катрани и Аль-Махмудия на юге Ливана", - сказал источник.
По его словам, в настоящее время израильская армия наносит удары по деревне Кфар-Хатта.
"Удары были нанесены по горным районам и другим районам вблизи жилых кварталов, вызвав пожары и густые клубы дыма", - добавил собеседник агентства.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня ливанская армия должна была занять территории на юге государства, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от израильской границы. Государство Израиль за это время должно было полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом оно сохранило за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны движения.
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседнего государства, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Ливанская армия, в свою очередь, также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения. В четверг армия Ливана подчеркнула, что завершила первый этап плана по передаче вооружений "Хезболлах" на юге страны под государственный контроль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день отметил, что приветствует усилия ливанских властей по разоружению движения, однако считает их недостаточными.
