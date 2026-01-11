Израиль нанес серию ударов по деревне в Южном Ливане

«

"Израильские военные самолеты нанесли серию ударов управляемыми ракетами по горному району на высотах Аль-Джалуд и Ар-Райхан, окраине города Джабаа на юге, а также районах Аль-Катрани и Аль-Махмудия на юге Ливана", - сказал источник.