Израиль атаковал склады с оружием "Хезболлы"

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье сообщила, что атаковала склады с оружием шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, заявив, что деятельность на этих объектах - нарушение договоренностей о прекращении огня между двумя странами.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ атаковал склады, использовавшиеся для хранения оружия, на нескольких военных объектах... "Хезболлах" на юге Ливана. В течение последних месяцев была зафиксирована активность террористической организации "Хезболлах" на этих объектах. Деятельность на атакованных объектах является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", - говорится в заявлении военных для прессы.
После этого пресс-секретарь Армии обороны на арабском языке Авихай Эдри опубликовал предупреждение для жителей деревни Кафр-Хуты на юге Ливана о новой волне атак по объектам движения в этом районе.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня ливанская армия должна была занять территории на юге государства, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от израильской границы. Государство Израиль за это время должно было полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом оно сохранило за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны движения.
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседнего государства, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Ливанская армия, в свою очередь, также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения.
В четверг армия Ливана подчеркнула, что завершила первый этап плана по передаче вооружений "Хезболлах" на юге страны под государственный контроль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день отметил, что приветствует усилия ливанских властей по разоружению движения, однако считает их недостаточными.