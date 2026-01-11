Рейтинг@Mail.ru
Израиль начал атаки по "Хезболле" на юге Ливана - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/izrail-2067241442.html
Израиль начал атаки по "Хезболле" на юге Ливана
Израиль начал атаки по "Хезболле" на юге Ливана - РИА Новости, 11.01.2026
Израиль начал атаки по "Хезболле" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье сообщила о новой волне ударов по целям шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, обвинив его в нарушениях... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T16:11:00+03:00
2026-01-11T16:11:00+03:00
в мире
израиль
ливан
биньямин нетаньяху
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg
https://ria.ru/20260111/izrail-2067204970.html
https://ria.ru/20260111/iran-2067207269.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_7b1da53f2e352c37e339a1f0c7caa998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль начал атаки по "Хезболле" на юге Ливана

Израиль атаковал "Хезболлу", обвинив в нарушении договоренностей

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье сообщила о новой волне ударов по целям шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, обвинив его в нарушениях договоренностей о прекращении огня.
В четверг армия Ливана объявила, что завершила первый этап плана по передаче вооружений "Хезболлах" на юге страны под государственный контроль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день заявил, что приветствует усилия ливанских властей по разоружению движения, однако считает их недостаточными.
Протест в Зенджане, Иран - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
СМИ: Израиль повысил готовность из-за возможной интервенции США в Иран
Вчера, 10:16
"В ответ на продолжающиеся нарушения "Хезболлах" договоренностей о прекращении огня ЦАХАЛ начала наносить удары по инфраструктуре "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в сообщении армии для прессы.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня ливанская армия должна была занять территории на юге государства, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от израильской границы. Государство Израиль за это время должен был полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом оно сохранило за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны движения.
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседнего государства, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Ливанская армия, в свою очередь, также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Иран пригрозил Израилю и США в случае проявления агрессии
Вчера, 10:45
 
В миреИзраильЛиванБиньямин НетаньяхуХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала