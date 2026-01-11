https://ria.ru/20260111/izrail-2067241442.html
Израиль начал атаки по "Хезболле" на юге Ливана
Израиль начал атаки по "Хезболле" на юге Ливана
Израиль начал атаки по "Хезболле" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье сообщила о новой волне ударов по целям шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, обвинив его в нарушениях... РИА Новости, 11.01.2026
израиль
ливан
Израиль начал атаки по "Хезболле" на юге Ливана
Израиль атаковал "Хезболлу", обвинив в нарушении договоренностей
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье сообщила о новой волне ударов по целям шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, обвинив его в нарушениях договоренностей о прекращении огня.
В четверг армия Ливана
объявила, что завершила первый этап плана по передаче вооружений "Хезболлах
" на юге страны под государственный контроль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
в тот же день заявил, что приветствует усилия ливанских властей по разоружению движения, однако считает их недостаточными.
"В ответ на продолжающиеся нарушения "Хезболлах" договоренностей о прекращении огня ЦАХАЛ начала наносить удары по инфраструктуре "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в сообщении армии для прессы.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня ливанская армия должна была занять территории на юге государства, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от израильской границы. Государство Израиль за это время должен был полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом оно сохранило за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны движения.
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседнего государства, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Ливанская армия, в свою очередь, также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения.