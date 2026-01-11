Российские туристы стали чаще интересоваться поездками в Израиль

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские туристы на 11% чаще искали билеты в Тель-Авив по сравнению с 2024 годом, что говорит о росте интереса к Израилю в качестве места отдыха, сообщил в беседе с РИА Новости представитель израильского министерства туризма Хасан Мадах.