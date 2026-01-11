Рейтинг@Mail.ru
Российские туристы стали чаще интересоваться поездками в Израиль - РИА Новости, 11.01.2026
Коллаж самолет Туризм
Туризм
 
14:34 11.01.2026
Российские туристы стали чаще интересоваться поездками в Израиль
Российские туристы стали чаще интересоваться поездками в Израиль - РИА Новости, 11.01.2026
Российские туристы стали чаще интересоваться поездками в Израиль
Российские туристы на 11% чаще искали билеты в Тель-Авив по сравнению с 2024 годом, что говорит о росте интереса к Израилю в качестве места отдыха, сообщил в... РИА Новости, 11.01.2026
тель-авив, израиль, россия, новости - туризм, туризм
Туризм, Тель-Авив, Израиль, Россия, Новости - Туризм, Туризм
Российские туристы стали чаще интересоваться поездками в Израиль

РИА Новости: в 2025 г россияне на 11% чаще искали билеты в Израиль, чем в 2024 г

В городе Тель-Авив
В городе Тель-Авив
В городе Тель-Авив
В городе Тель-Авив. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские туристы на 11% чаще искали билеты в Тель-Авив по сравнению с 2024 годом, что говорит о росте интереса к Израилю в качестве места отдыха, сообщил в беседе с РИА Новости представитель израильского министерства туризма Хасан Мадах.
«
"По данным популярного сервиса поиска авиабилетов Aviasales, количество поисковых запросов на рейсы в Тель-Авив в 2025 году увеличилось на 11% по сравнению с 2024 годом, что свидетельствует о стабильном восстановлении интереса российских туристов к Израилю", - сказал он.
Согласно данным министерства туризма Израиля, за 2024 год в еврейское государство прибыло менее 60 тысяч туристов из России, тогда как в 2023 году этот показатель составил 151 тысячу человек.
Пассажирский самолет
Росавиация отменила ограничения на ночные вылеты из России в Израиль
25 декабря 2025, 19:57
 
Туризм Тель-Авив Израиль Россия Новости - Туризм Туризм
 
 
