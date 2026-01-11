WSJ: Израиль разработал план новой операции в Газе

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Военные Израиля разработали план новой наземной операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как утверждает издание со ссылкой на неназванных арабских и израильских чиновников, ХАМАС сосредоточен на восстановлении утраченного военного потенциала, включая части поврежденной туннельной инфраструктуры. Чиновники также утверждают, что палестинское движение якобы получило новый приток финансов, позволяющий регулярно выплачивать зарплаты боевикам.
"Израильские военные разработали планы новой наземной операции на контролируемой движением ХАМАС территории сектора Газа", - говорится в сообщении.
Как заявил газете неназванный израильский чиновник, ХАМАС не сможет уклониться от своего обязательства сдать оружие, и, если группировка добровольно не откажется от оружия, Израиль заставит её это сделать.
"Израильские чиновники заявили, что в настоящее время нет планов по немедленному введению военных сил в находящийся под контролем ХАМАС сектор Газа, и Израиль готов дать время для реализации плана США. Другой израильский чиновник заявил, что дальнейшее осуществление любых военных планов будет решением, которое должны принять политические лидеры Израиля", - отмечает издание.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Как заявил ранее РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС Гази Хамад, израильская армия свыше 900 раз нарушила режим прекращения огня. По данным местных властей, за этот период погибли почти 440 человек, более 1,2 тысячи получили ранения.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
