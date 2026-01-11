Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Израиль повысил готовность из-за возможной интервенции США в Иран - РИА Новости, 11.01.2026
10:16 11.01.2026 (обновлено: 10:32 11.01.2026)
СМИ: Израиль повысил готовность из-за возможной интервенции США в Иран
СМИ: Израиль повысил готовность из-за возможной интервенции США в Иран - РИА Новости, 11.01.2026
СМИ: Израиль повысил готовность из-за возможной интервенции США в Иран
Израиль находится в состоянии повышенной готовности на фоне информации о возможной интервенции США в Иран, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T10:16:00+03:00
2026-01-11T10:32:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
марко рубио
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, марко рубио
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Марко Рубио
СМИ: Израиль повысил готовность из-за возможной интервенции США в Иран

Reuters: Израиль повысил готовность в связи с возможной интервенции США в Иран

© AP PhotoПротест в Зенджане, Иран
Протест в Зенджане, Иран - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo
Протест в Зенджане, Иран
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Израиль находится в состоянии повышенной готовности на фоне информации о возможной интервенции США в Иран, передает агентство Рейтер со ссылкой на правительственные израильские источники.
Ранее газета New York Times со ссылкой на официальных лиц сообщила, что президенту США Дональду Трампу доложили о возможных вариантах атаки против Ирана на фоне протестов в стране, он всерьез раздумывает над одобрением ударов.
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Власти Ирана призвали жителей выйти на протесты против беспорядков
10 января, 20:28
"Израиль находится в состоянии повышенной готовности в связи с возможной интервенцией США в Иран", - пишет издание.
Отмечается, что эта тема обсуждалась во время телефонного разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и госсекретаря США Марко Рубио в субботу.
Ранее Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране.
С 8 января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Трамп заявил, что США "готовы помочь" Ирану, где продолжаются протесты
10 января, 21:47
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
СМИ: Рубио обсудил протесты в Иране с Нетаньяху
Вчера, 04:35
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуМарко Рубио
 
 
