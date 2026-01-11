Посла Великобритании вызвали в МИД Ирана

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Иранское министерство иностранных дел вызвало посла Британии Хьюго Шортера из-за снятия участником акции протеста флага с посольства Ирана в Лондоне, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.

« "После нападения антииранских элементов на посольство Ирана Лондоне , а также осквернения флага Исламской Республики Иран и заявлений главы МИД Британии, носящих характер вмешательства (во внутренние дела Ирана - ред.), посол Британии в Тегеране был вызван в МИД, где ему был выражен решительный протест", - сообщило иранское гостелерадио.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на видео с места событий сообщил, что мужчина забрался на здание посольства Ирана в Лондоне и сорвал иранский флаг. В Лондоне в субботу проходили демонстрации активистов, выступающих в поддержку протестов в Иране.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах.

С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.

В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на базирующихся в США правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам, их не менее 30 человек. Иранское агентство Tasnim сообщало о большом количестве жертв "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков.