22:38 11.01.2026
Посла Великобритании вызвали в МИД Ирана
Посла Великобритании вызвали в МИД Ирана
в мире
иран
лондон
тегеран (город)
масуд пезешкиан
в мире, иран, лондон, тегеран (город), масуд пезешкиан
В мире, Иран, Лондон, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан
Посла Великобритании вызвали в МИД Ирана

МИД Ирана вызвал посла Британии после срыва флага с посольства в Лондоне

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Иранское министерство иностранных дел вызвало посла Британии Хьюго Шортера из-за снятия участником акции протеста флага с посольства Ирана в Лондоне, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.
"После нападения антииранских элементов на посольство Ирана в Лондоне, а также осквернения флага Исламской Республики Иран и заявлений главы МИД Британии, носящих характер вмешательства (во внутренние дела Ирана - ред.), посол Британии в Тегеране был вызван в МИД, где ему был выражен решительный протест", - сообщило иранское гостелерадио.
Флаги Ирана - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Лондоне мужчина сорвал флаг с иранского посольства
10 января, 20:42
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на видео с места событий сообщил, что мужчина забрался на здание посольства Ирана в Лондоне и сорвал иранский флаг. В Лондоне в субботу проходили демонстрации активистов, выступающих в поддержку протестов в Иране.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах.
С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.
В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на базирующихся в США правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам, их не менее 30 человек. Иранское агентство Tasnim сообщало о большом количестве жертв "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Он также призвал людей выходить на улице, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.
Люди собираются на улицах Тегерана на фоне антиправительственных беспорядков - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Иране пообещали максимально строго наказать участников беспорядков
9 января, 15:49
 
В миреИранЛондонТегеран (город)Масуд Пезешкиан
 
 
