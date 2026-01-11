В Иране объявили траур из-за гибели людей при "сопротивлении США и Израилю"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Иране объявили траур из-за гибели людей во время протестов, передает гостелерадиокомпания В Иране объявили траур из-за гибели людей во время протестов, передает гостелерадиокомпания IRIB

"Правительство Ирана сегодня в память о мучениках, погибших в ходе национального сопротивления США и сионистскому режиму, объявляет трехдневный траур", — говорится в сообщении.

Как передавало агентство Reuters со ссылкой на правозащитников, базирующихся в США, с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших силовиках, согласно которым их около 30 человек.

Беспорядки в Иране

Протестные настроения обострились в конце декабря из-за девальвации местной валюты и ее влияния на оптовые и розничные цены. Глава Центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку, его пост занял Абдольнасер Хеммати.

С четверга, после призыва со стороны Резы Пехлеви , в республике активизировались протестные шествия с ущербом частной собственности и городской инфраструктуре. Акции сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи назвал участников вандалами. В стране перестал работать интернет, а СМИ не публиковали новости несколько часов.

В субботу Пехлеви призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал вмешаться в ситуацию американского лидера Дональда Трампа