Рейтинг@Mail.ru
В Иране объявили траур из-за гибели людей при "сопротивлении США и Израилю" - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 11.01.2026 (обновлено: 23:33 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/iran-2067276996.html
В Иране объявили траур из-за гибели людей при "сопротивлении США и Израилю"
В Иране объявили траур из-за гибели людей при "сопротивлении США и Израилю" - РИА Новости, 11.01.2026
В Иране объявили траур из-за гибели людей при "сопротивлении США и Израилю"
В Иране объявили траур из-за гибели людей во время протестов, передает гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T22:34:00+03:00
2026-01-11T23:33:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
масуд пезешкиан
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
риал
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067226743_0:1:3436:1934_1920x0_80_0_0_06a901264114f73a9a01006846c2e5b4.jpg
https://ria.ru/20260110/iran-2067171519.html
https://ria.ru/20260111/iran-2067271116.html
https://ria.ru/20260111/iran-2067270482.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067226743_857:0:3436:1934_1920x0_80_0_0_6d1c5f6953550c9f46d6570023f98094.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, масуд пезешкиан, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, риал, экономика
В мире, Иран, США, Израиль, Масуд Пезешкиан, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Риал, Экономика
В Иране объявили траур из-за гибели людей при "сопротивлении США и Израилю"

Иран объявил трехдневный траур по погибшим во время протестов

© REUTERS / SOCIAL MEDIAПротесты в Мешхеде, Иран
Протесты в Мешхеде, Иран - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Протесты в Мешхеде, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Иране объявили траур из-за гибели людей во время протестов, передает гостелерадиокомпания IRIB.
"Правительство Ирана сегодня в память о мучениках, погибших в ходе национального сопротивления США и сионистскому режиму, объявляет трехдневный траур", — говорится в сообщении.
Протест в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Власти США обсудили планы возможных ударов по Ирану, пишет WSJ
10 января, 22:07
Как передавало агентство Reuters со ссылкой на правозащитников, базирующихся в США, с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших силовиках, согласно которым их около 30 человек.

Беспорядки в Иране

Протестные настроения обострились в конце декабря из-за девальвации местной валюты и ее влияния на оптовые и розничные цены. Глава Центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку, его пост занял Абдольнасер Хеммати.
С четверга, после призыва со стороны Резы Пехлеви, в республике активизировались протестные шествия с ущербом частной собственности и городской инфраструктуре. Акции сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи назвал участников вандалами. В стране перестал работать интернет, а СМИ не публиковали новости несколько часов.
Протест в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Иране уничтожили 150 машин скорой помощи в ходе протестов, сообщают СМИ
Вчера, 21:00
В субботу Пехлеви призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал вмешаться в ситуацию американского лидера Дональда Трампа.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Он призвал выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить реальные требования граждан своими.
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Иране арестовали двух агентов "Моссада", сообщают СМИ
Вчера, 20:51
 
В миреИранСШАИзраильМасуд ПезешкианСитуация с курсами валют и ценами на нефтьРиалЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала