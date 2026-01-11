Рейтинг@Mail.ru
Магазины в Иране продолжают работать, несмотря на беспорядки
22:21 11.01.2026
Магазины в Иране продолжают работать, несмотря на беспорядки
Магазины в Иране продолжают работать, несмотря на беспорядки

РИА Новости: большинство магазинов в Иране закрываются до наступления вечера

© Getty Images / NurPhoto/Morteza NikoubazlФлаги Ирана
Флаги Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 янв - РИА Новости. Большинство магазинов в иранских городах продолжают работать в ежедневном режиме, но вынуждены закрываться до наступления вечера на фоне протестов, сопровождающихся в ряде городов беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией, передает корреспондент РИА Новости.
По его данным, днем магазины в столице и других городах открыты, но к вечеру в ожидании возобновления демонстраций прекращают работу. Так, в субботу в Тегеране практически все торговые точки закрылись до шести часов вечера.
В Иране уничтожили 150 машин скорой помощи в ходе протестов, сообщают СМИ
Вчера, 21:00
По информации корреспондента РИА Новости, ситуация в ряде городов остается напряженной. В результате беспорядков пожар вспыхнул на старом рынке города Решт - административного центра провинции Гилян на северо-западе страны. Рынок практически полностью выгорел, есть предварительные данные о жертвах, передает корреспондент.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
В Тегеране участники протестов повредили десять госучреждений
9 января, 14:51
 
