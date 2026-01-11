В Иране уничтожили 150 машин скорой помощи в ходе протестов, сообщают СМИ

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Около 150 машин скорой помощи было уничтожено в ходе беспорядков во время протестов, развернувшихся в последние дни в Иране, передает агентство Tasnim.
"В ходе недавних беспорядков подверглась нападению часть медицинского оборудования и инфраструктуры... Было уничтожено около 150 машин скорой помощи", - говорится в сообщении агентства.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на базирующихся в США правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам их не менее 20 человек. Иранское агентство Tasnim сообщало о большом количестве жертв "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Он также призвал людей выходить на улице, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.