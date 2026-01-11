Сын свергнутого шаха заявил, что уже планирует возвращение в Иран

НЬЮ-ЙОРК, 11 янв – РИА Новости. Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, заявил о готовности вернуться в Исламскую Республику "при первой же возможности".

Ранее он опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом ко всеобщей забастовке в Иране , а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на фоне этих заявлений подчеркивал, что внутренние дела каждой страны касаются только ее самой и никто не имеет права вмешиваться и определять, что ей делать. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал протестующим в стране решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков.

Пехлеви эфире Fox News поделился, что последний раз был в Иране в 1978 году. "Так что прошло много времени, но я скоро буду там", - сказал он.

"Я готов вернуться в Иран при первой же возможности. Я уже планирую это", - добавил Пехлеви.

Сын иранского шаха также утверждает, что его якобы призывают "вмешаться и возглавить этот переходный период", и он к этому готов.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.

В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.