19:11 11.01.2026 (обновлено: 19:30 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/iran-2067260334.html
Сын свергнутого шаха заявил, что уже планирует возвращение в Иран
Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, заявил о готовности вернуться в Исламскую Республику "при первой же возможности". РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T19:11:00+03:00
2026-01-11T19:30:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
дональд трамп
аббас аракчи
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067259926_0:250:3071:1978_1920x0_80_0_0_37d3e3c0e280d6f323942a4416f0bc81.jpg
https://ria.ru/20260111/iran-2067226345.html
https://ria.ru/20260111/iran-2067207269.html
https://ria.ru/20260110/iran-2067171519.html
сша
израиль
иран
Сын свергнутого шаха заявил, что уже планирует возвращение в Иран

Сын свергнутого шаха Пехлеви заявил, что готов при возможности вернуться в Иран

© REUTERS / Abdul SaboorРеза Пехлеви
Реза Пехлеви - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© REUTERS / Abdul Saboor
Реза Пехлеви. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 11 янв – РИА Новости. Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, заявил о готовности вернуться в Исламскую Республику "при первой же возможности".
Ранее он опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом ко всеобщей забастовке в Иране, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на фоне этих заявлений подчеркивал, что внутренние дела каждой страны касаются только ее самой и никто не имеет права вмешиваться и определять, что ей делать. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал протестующим в стране решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков.
Автомобиль дорожной полиции перекрывает улицу в Иране - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
На западе Ирана задержали более ста участников беспорядков
Вчера, 14:02
Пехлеви эфире Fox News поделился, что последний раз был в Иране в 1978 году. "Так что прошло много времени, но я скоро буду там", - сказал он.
"Я готов вернуться в Иран при первой же возможности. Я уже планирую это", - добавил Пехлеви.
Сын иранского шаха также утверждает, что его якобы призывают "вмешаться и возглавить этот переходный период", и он к этому готов.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Иран пригрозил Израилю и США в случае проявления агрессии
Вчера, 10:45
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
Участники акции протеста в Мешхеде, Иран - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Власти США обсудили планы возможных ударов по Ирану, пишет WSJ
10 января, 22:07
 
В миреСШАИзраильИранДональд ТрампАббас АракчиМасуд Пезешкиан
 
 
Заголовок открываемого материала