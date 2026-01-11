Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана обвинил в беспорядках США и Израиль - РИА Новости, 11.01.2026
15:34 11.01.2026
Президент Ирана обвинил в беспорядках США и Израиль
Президент Ирана обвинил в беспорядках США и Израиль - РИА Новости, 11.01.2026
Президент Ирана обвинил в беспорядках США и Израиль
Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал населению решить проблемы в любой возможной форме, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков в исламской... РИА Новости, 11.01.2026
в мире
иран
сша
израиль
масуд пезешкиан
дональд трамп
в мире, иран, сша, израиль, масуд пезешкиан, дональд трамп
В мире, Иран, США, Израиль, Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп
Президент Ирана обвинил в беспорядках США и Израиль

Пезешкиан пообещал иранцам решить проблемы и обвинил в беспорядках США и Израиль

© Фото : Iranian Presidency OfficeПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : Iranian Presidency Office
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал населению решить проблемы в любой возможной форме, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков в исламской республике.
«
"Мы готовы решить проблемы в любой возможной форме… Это наша обязанность - решить озабоченности населения, но наша более высокая обязанность - не позволить бунтовщикам разрушить общество", - сказал президент, отрывок интервью которого опубликовало иранское телевидение.
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Власти Ирана призвали жителей выйти на протесты против беспорядков
10 января, 20:28
По словам президента Ирана, "враги" после конфликта в июне 2025 года между Ираном, Израилем и США пытаются усилить волнения в Иране как изнутри, так и извне.
Он добавил, что участники волнений поджигают рынки, мечети и убивают население.
"Разве это протест? Что это за попытка донести свой голос... Те, кто это делают, не являются частью этой страны. Те, кто являются ее частью, - протестуют, мы же слушаем протест", - отметил он.
По словам Пезешкиана, произошедшие в последние дни события вызывают сожаление.
"США и Израиль поучают их (население, выступающее против иранских властей - ред.) - и это делают те, кто ударил по нашей стране (в июне - ред.), сейчас они дают указание, что делать: "Разрушайте, мы с вами", - заявил Пезешкиан.
В субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране.
Акция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Власти Ирана заявили, что не проявят снисходительность к бунтовщикам
7 января, 16:34
Трамп в субботу вечером пригрозил иранским властям последствиями, если погибнут протестующие, подчеркнув готовность США "помочь" Ирану.
С 8 января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
Участники акции протеста в Мешхеде, Иран - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Власти США обсудили планы возможных ударов по Ирану, пишет WSJ
10 января, 22:07
 
В миреИранСШАИзраильМасуд ПезешкианДональд Трамп
 
 
