Президент Ирана обвинил в беспорядках США и Израиль

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал населению решить проблемы в любой возможной форме, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков в исламской республике.

« "Мы готовы решить проблемы в любой возможной форме… Это наша обязанность - решить озабоченности населения, но наша более высокая обязанность - не позволить бунтовщикам разрушить общество", - сказал президент, отрывок интервью которого опубликовало иранское телевидение.

По словам президента Ирана , "враги" после конфликта в июне 2025 года между Ираном, Израилем США пытаются усилить волнения в Иране как изнутри, так и извне.

Он добавил, что участники волнений поджигают рынки, мечети и убивают население.

"Разве это протест? Что это за попытка донести свой голос... Те, кто это делают, не являются частью этой страны. Те, кто являются ее частью, - протестуют, мы же слушаем протест", - отметил он.

По словам Пезешкиана , произошедшие в последние дни события вызывают сожаление.

"США и Израиль поучают их (население, выступающее против иранских властей - ред.) - и это делают те, кто ударил по нашей стране (в июне - ред.), сейчас они дают указание, что делать: "Разрушайте, мы с вами", - заявил Пезешкиан.

В субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране.

Трамп в субботу вечером пригрозил иранским властям последствиями, если погибнут протестующие, подчеркнув готовность США "помочь" Ирану.

С 8 января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.