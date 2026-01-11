На западе Ирана задержали более ста участников беспорядков

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Силы правопорядка Ирана задержали более ста участников беспорядков в разных городах провинции Лурестан на западе исламской республики, передает гостелерадиокомпания Силы правопорядка Ирана задержали более ста участников беспорядков в разных городах провинции Лурестан на западе исламской республики, передает гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на управление полиции.

"Больше сотни участников беспорядков были идентифицированы и задержаны в нескольких городах провинции Лурестан", — говорится в сообщении.

По данным правозащитников, базирующихся в США , с начала протестных акций погибли не менее 116 человек, а более двух тысяч задержали. Власти не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших силовиках: по подсчетам, их не менее двух десятков.

В субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видеообращение с призывом к жителям Ирана . Он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал Трампа вмешаться в ситуацию.

Беспорядки в Иране

После призыва со стороны Пехлеви на прошлой неделе в республике активизировались протестные шествия с ущербом частной собственности и городской инфраструктуре. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи назвал участников вандалами. В стране перестал работать интернет, а СМИ не публиковали новости несколько часов.

Протестные настроения обострились в конце декабря из-за девальвации местной валюты и ее влияния на оптовые и розничные цены. Глава Центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку, его пост занял Абдольнасер Хеммати.

Местами акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и среди участников волнений.