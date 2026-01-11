Иран пригрозил Израилю и США в случае проявления агрессии

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Израиль и объекты США в регионе Ближнего Востока станут законными целями Ирана, если Тель-Авив и Вашингтон проявят агрессию по отношению к Тегерану, при этом последний не будет ограничивать себя в выборе реакции, заявил на фоне сообщений о потенциальном ударе США по Ирану спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф.

Ранее New York Times сообщила со ссылкой на официальных лиц, что президенту США Дональду Трампу доложили о возможных вариантах атаки против Ирана в свете протестов, развернувшихся в стране, и он всерьез раздумывает над одобрением ударов.

"В случае удара по Ирану как оккупированные земли (имеется в виду Израиль - ред.), так и все военные центры, базы и корабли США в регионе будут нашей законной целью", - приводит слова Галибафа агентство IRIB.

Спикер парламента Ирана подчеркнул, что, принимая во внимание непосредственное признание американского президента в наличии у него возможной цели совершить военную агрессию против Тегерана , последний "в рамках законной обороны не будет считать себя ограниченным в (выборе акта - ред.) реакции на совершенное (против него - ред.) действие".

Накануне Трамп предупредил власти Ирана о последствиях, если погибнут протестующие. В субботу американский президент заявил о готовности США "помочь" Ирану.

В субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране.

С 8 января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.

В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.