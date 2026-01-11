Иран пригрозил Израилю и США в случае проявления агрессии

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Израиль и объекты США в регионе Ближнего Востока станут законными целями Ирана, если Тель-Авив и Вашингтон проявят агрессию по отношению к Тегерану, при этом последний не будет ограничивать себя в выборе реакции, заявил на фоне сообщений о потенциальном ударе США по Ирану спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф.
Ранее New York Times сообщила со ссылкой на официальных лиц, что президенту США Дональду Трампу доложили о возможных вариантах атаки против Ирана в свете протестов, развернувшихся в стране, и он всерьез раздумывает над одобрением ударов.
Спикер парламента Ирана подчеркнул, что, принимая во внимание непосредственное признание американского президента в наличии у него возможной цели совершить военную агрессию против Тегерана, последний "в рамках законной обороны не будет считать себя ограниченным в (выборе акта - ред.) реакции на совершенное (против него - ред.) действие".
Накануне Трамп предупредил власти Ирана о последствиях, если погибнут протестующие. В субботу американский президент заявил о готовности США "помочь" Ирану.
В субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране.
С 8 января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит более 1,4 миллиона риалов.
