10:45 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/iran-2067207269.html
Иран пригрозил Израилю и США в случае проявления агрессии
Иран пригрозил Израилю и США в случае проявления агрессии
Израиль и объекты США в регионе Ближнего Востока станут законными целями Ирана, если Тель-Авив и Вашингтон проявят агрессию по отношению к Тегерану, при этом... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T10:45:00+03:00
2026-01-11T10:45:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
мохаммад-багер галибаф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149263/61/1492636199_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_2db94b55073a4769548cce5d40c9d504.jpg
https://ria.ru/20260110/iran-2067171519.html
https://ria.ru/20260103/iran-2066124702.html
https://ria.ru/20260109/hamenei-2066990237.html
иран
сша
тегеран (город)
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, мохаммад-багер галибаф
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Мохаммад-Багер Галибаф
Иран пригрозил Израилю и США в случае проявления агрессии

Галибаф: Иран не будет ограничивать себя в выборе реакции в случае атаки США

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Израиль и объекты США в регионе Ближнего Востока станут законными целями Ирана, если Тель-Авив и Вашингтон проявят агрессию по отношению к Тегерану, при этом последний не будет ограничивать себя в выборе реакции, заявил на фоне сообщений о потенциальном ударе США по Ирану спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф.
Ранее New York Times сообщила со ссылкой на официальных лиц, что президенту США Дональду Трампу доложили о возможных вариантах атаки против Ирана в свете протестов, развернувшихся в стране, и он всерьез раздумывает над одобрением ударов.
Участники акции протеста в Мешхеде, Иран - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Власти США обсудили планы возможных ударов по Ирану, пишет WSJ
10 января, 22:07
"В случае удара по Ирану как оккупированные земли (имеется в виду Израиль - ред.), так и все военные центры, базы и корабли США в регионе будут нашей законной целью", - приводит слова Галибафа агентство IRIB.
Спикер парламента Ирана подчеркнул, что, принимая во внимание непосредственное признание американского президента в наличии у него возможной цели совершить военную агрессию против Тегерана, последний "в рамках законной обороны не будет считать себя ограниченным в (выборе акта - ред.) реакции на совершенное (против него - ред.) действие".
Накануне Трамп предупредил власти Ирана о последствиях, если погибнут протестующие. В субботу американский президент заявил о готовности США "помочь" Ирану.
В субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о помощи США иранским протестующим
3 января, 01:18
С 8 января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит более 1,4 миллиона риалов.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Верховный лидер Ирана призвал Трампа заняться делами США
9 января, 12:47
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампМохаммад-Багер Галибаф
 
 
Версия 2023.1 Beta
