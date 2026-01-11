Рейтинг@Mail.ru
Президент бизнес-альянса рассказал о сотрудничестве Индии и России
08:33 11.01.2026
Президент бизнес-альянса рассказал о сотрудничестве Индии и России
Президент бизнес-альянса рассказал о сотрудничестве Индии и России
Президент бизнес-альянса рассказал о сотрудничестве Индии и России

Котвани: сотрудничество России и Индии выходит за рамки торговли топливом

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Энергетическое сотрудничество России и Индии выходит за рамки торговли топливом и включает в себя проекты в сфере ядерной энергетики и развитие инфраструктуры в Арктике, рассказал РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в России Сэмми Котвани.
"Мы уже видим, что (энергетическое сотрудничество — ред.) выходит за рамки торговли чистой нефтью. В сфере мирного атома Россия и Индия обсуждают новые проекты по постройке атомных реакторов, в том числе сотрудничество по теме малых модульных реакторов и подходы к локализации", — заявил Котвани.
Помимо сотрудничества в ядерной энергетике, он выделил стратегический интерес Индии к развитию энергетических проектов в Арктике, в том числе посвященных логистике в регионе, которые позволят стране обеспечить энергетическую безопасность.
В начале декабря, в ходе своего визита в Индию, президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Индия могут сотрудничать в сфере малых модульных реакторов и плавучих АЭС, а также в сфере применения ядерных технологий в медицине и других областях.
При этом генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев говорил, что госкорпорация обсуждала с Индией возможность локализации на индийской территории производства ядерного топлива для АЭС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Россию ждет тяжелый год дешевой нефти
8 января, 08:00
 
